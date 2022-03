01:34

La cinquena edició del Brain Film Fest 2022 se celebrarà del 17 a 20 de març a Barcelona

On resideix la imaginació? Cap on evoluciona la intel·ligència humana? Quins són els límits de la tecnologia en el cervell? Aquests són alguns dels interrogants que ens planteja el Brain Film Fest. Projeccions de pel·lícules, curtmetratges, taules rodones gratuïtes i també tallers per investigar un òrgan tan desconegut com el nostre cervell.

