Rufián es disculpa només per les formes de l'atac a Puigdemont

Les relacions dels dos socis de Govern, ERC i Junts, tornen a passar per moment de serioses dificultats. Les paraules contundents del portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, avalant els suposats viatges de l’entorn de l’expresident Puigdemont a Moscou han encès una metxa que amenaça novament a fer esclatar l’entesa al capdavant de la Generalitat. Tot i les disculpes pel to utilitzat, Junts no se sent satisfeta i intentarà portar Rufián al Parlament perquè doni explicacions.

01.52 min Rufián demana perdó pel to però no pel fons de les paraules contra Puigdemont | Laura Herrero

Des d'Alemanya, el president de la Generalitat i coordinador d'ERC, Pere Aragonès, ha evitat desautoritzar-lo advertint: "La funció d'un president és no contribuir al soroll".

Rufián es disculpa pel to Després del terrabastall que van provocar les seves declaracions, ERC ha optat pel silenci i ha deixat que sigui el mateix Rufián qui demani disculpes públicament “per la contundència” de les seves paraules. Això si, s’ha ratificat en el fons de les seves asseveracions. De fet, assegura que el partit coneixia l’abast de les afirmacions i que haurien acordat el seu posicionament per deixar clar que a diferència dels seus socis, “Esquerra no té res a veure amb Putin”. “Para quien quiera vincularnos a Putin. pic.twitter.com/zlC9eCQqsE“ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) March 15, 2022 Unes disculpes que arriben després que Junts hagi avisat que s’ha traspassat una línia vermella. El portaveu de la formació de Puigdemont, Josep Rius, ha insistit a demanar a ERC que “rectifiqui i corregeixi” Rufián. Fins i tot ha amenaçat que si no ho fa “hauran d’analitzar la situació”. Rius també ha insinuat que el portaveu republicà vol justificar un tripartit amb els comuns i el suport extern el PSC.

Explicacions al Parlament Des de JxCat s'assegura que "es valora la rectificació de les formes, però no deixarem que quedi cap dubte sobre l'actuació internacional de l'independentisme" En aquest sentit, el grup parlamentari ja ha registrat la petició de compareixença de Rufián davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament perquè doni detalls “sobre les acusacions i difamacions que vinculen l’independentisme amb Rússia”. És una nova via per pressionar ERC, que de moment, segueix sense voler rectificar el contingut dels atacs als col·laboradors de Puigdemont. “Vint-i-quatre hores després d’unes declaracions inacceptables i d’un silenci inacceptable, registrem la petició de compareixença de Gabriel Rufián al @parlamentcat. pic.twitter.com/dIMphjrxOg“ — Albert Batet Canadell�� (@albertbatet) March 16, 2022 Tot i les pressions de JxCat, la direcció d’Esquerra no ha rectificat al seu líder a la Cambra Baixa. És més, Rufián que aquest dimecres ha demanat disculpes públicament als passadissos del Congrés per la contundència de les seves paraules, s’ha ratificat en les seves asseveracions per desmarcar dels contactes amb Rússia. Assegura que el partit coneixia l’abast de les afirmacions i van acordar el seu posicionament per deixar clar que a diferència dels seus socis, ERC no té res a veure amb Putin. A banda de Rufián, també s'ha demanat la compareixença per aclarir la polèmica de Victòria Alsina, consellera d'Acció Exterior, el mateix Josep Lluís Alay, responsable de l'Oficina de l'expresident de la Generalitat, Elena Palaguina, directora de l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Moscou i Mikhail Sidorov, director de l'Oficina de Turisme de la ACT als Països de l'Est amb seu a Moscou