Rufián demana perdó pel to però no pel fons de les paraules contra Puigdemont

01:52

El porveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, demana disculpes públicament per la contundència de l'atac a l'entorn de Puigdemont.

El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián demana disculpes per la contundència del missatge que va llençar ahir censurant els contactes de l'entorn de Puigdemont amb el Kremlin. Davant les crides de Junts a Esquerra per a desautoritzar a Rufián, el partit ha deixat que ell mateix fos qui demani perdó pel to, encara que es manté en el fons de les seves paraules.

Junts ha demanat formalment que el portaveu republicà comparegui al Parlament per informar - literalment- sobre les acusacions i difamacions que vinculen l'independentisme amb Rússia. El cap de l'oficina Puigdemont, Josep Lluís Alay. ha negat haver demanat suport al Kremlin durant el procés... tot i que alguns mitjans publiquen reunions seves amb persones properes a Putin.

I és que les polèmiques declaracions han provocat l'enèsima crisi entre els socis de govern. Fonts de l'entorn d'Aragonès mantenen que la posició de l'executiu sobre Rússia és clara i compartida. L'incendi entre els socis ha agafat al president de viatge oficial a Alemanya on aquesta tarda és previst que comparegui davant els mitjans | Laura Herrero