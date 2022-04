¿Tú eres más de las normales o las de chocolate? Está claro que las palmeras, por muy ricas que estén, no son la opción más recomendable para nuestra salud. Lo primero, porque sus ingredientes no nos interesan mucho y segundo, porque con este tipo de dulces y opciones de repostería es facilísimo pasarse y comer de más. Así que como alternativa nuestra nutricocinera Marta Verona nos propone no solo una receta elaborada en casa y controlando la calidad de los ingredientes que utilizamos, sino además una versión más pequeña con la que resulta más sencillo controlar las cantidades que ingerimos: estas deliciosas palmeritas integrales. ¿No suena nada mal, verdad? Recuerda eso sí que estas recetas, aunque sean caseras, es mejor consumirlas solo de forma ocasional. ¡Y que no hay mejor postre que la fruta!

null Ingredientes Preparación (PARA 20 PALMERITAS MINI)

300 g de harina integral de trigo

10 g de levadura química

20 g de xilitol

60 g de aceite de oliva

125 g de agua

Un poco más de aceite y de xilitol para espolvorear En un bol disponemos la harina y hacemos un pequeño hueco en el centro donde echaremos todos los ingredientes. Amasamos la mezcla con las manos hasta obtener una masa compacta. Tapamos la mezcla con papel de film y la dejamos reposar 15 minutos en la nevera. Pasado este tiempo y, con ayuda de un rodillo, extendemos la masa hasta que tenga unos 7 mm de grosor y le damos forma rectangular. Espolvoreamos una cucharada de xilitol por encima y doblamos los extremos de la masa hacia el centro y volvemos a doblarla desde las esquinas. Tapamos de nuevo la masa y la dejamos reposar otros 15 minutos en la nevera. Amasamos de nuevo la masa y la doblamos de nuevo, como en el paso anterior. Estiramos la masa y la pintamos con aceite de oliva. Espolvoreamos de nuevo con xilitol y la cortamos por la mitad, obteniendo dos láminas de masa rectangulares. En cada lámina de masa, realizaremos la siguiente operación: por el extremo más largo enrollaremos la masa hacia el centro. Realizaremos lo mismo por el otro extremo más largo. Con ayuda de un cuchillo, vamos cortando porciones de 1 cm de la masa y ¡ya veréis la forma de las palmeritas! Horneamos a 180ºC durante 20 minutos ¡y voila!