Paloma Bloyd, una asturiana en Chicago que veía 'Cuéntame'

Paloma Bloyd (Gijón, 1988), Deborah en 'Cuéntame cómo pasó', ha hablado sobre sus comienzos en la serie y ha explicado por qué le hacía tanta ilusión trabajar en 'Cuéntame'. La actriz creció en Asturias y se mudó a Chicago, ciudad natal de su padre, con tan solo 10 años. Después de formar una vida en España, su única manera de "mantener el vínculo con España" era escuchar TVE Internacional, donde se emitía 'Cuéntame'. De ahí, sus ganas de participar en este proyecto. "Había mucha memoria emotiva. No me podía hacer más ilusión formar parte de esta serie".

'Cuéntame', un paseo por sus orígenes

De sus primeros días, se acuerda a la perfección. "En mi primer día de 'Cuéntame', acabé en un asturiano, bebiendo culines de sidra ¡No me lo podía creer!". Algo que tampoco se esperaba fue el recibimiento de los Alcántara, en especial el de Ana Duato. "Ana es muy de dar besos. Yo veía cómo iba dando besos a todo el mundo, y vino a mí, me dio un beso y se presentó. Recuerdo que me sentí muy aliviada".

Con quien también conectó desde el primer día fue con Pablo Rivero, su pareja en la ficción. "Desde el primer momento, me hizo sentir muy a gusto, con mucha complicidad. Es un buen compañero". Y no es el único piropo que le ha echado, también ha dicho que es una persona más divertida dentro y fuera del rodaje. "Es el guasón más grande del Universo".