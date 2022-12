Vilanova de Prades està situat a 893 m d'altitud, a l'extrem sud-occidental de la Conca de Barberà, al peu de la punta del Curull. Com que és un terme accidentat, hi descobrim una sèrie de barrancs que donen lloc al naixement del riu Montsant o de Prades. A l'altra banda, es formen els barrancs de Viern i de Villaoscura, que donen lloc a la capçalera del riu de Milans. Dels barrancs brollen moltes fonts. El paisatge és en bona part de conreu de secà, dedicat principalment al cultiu del castanyer; les castanyes de Vilanova de Prades són reconegudes per ser de les millors del país per la seva mida petita i el seu profund sabor.

La recepta d'aquesta setmana combina els dos productes emblemàtics de Vilanova de Prades: el senglar i la castanya.

Tradicionalment els homes del poble han estat caçadors, surten a caçar cada diumenge durant els mesos de tardor i hivern, abans amb els avis i pares i ara amb els fills. El senglar es reprodueix molt ràpidament i mantenir la tradició de caçar-lo ajuda a controlar la proliferació descontrolada d'aquest animal.

El civet és un guisat de la carn de caça, en aquest cas el senglar. Com que és una carn dura, necessita hores de cocció i maceració prèvia per estovar-la. S’hi posa vi, brandy, mel... ingredients que li donen gust i afluixen la carn. El resultat és un guisat molt gustós, d'aquells de sucar-hi pa. A la tardor li posen bolets i castanyes que també hi afegeixen un gust dolç deliciós.

Les receptes de civet han passat de mares a filles.

Civet de senglar amb bolets i castanyes Ingredients per a 4 persones Preparació 1.500 g de carn de porc senglar

200 g de castanyes

200 g de ceba

6 grans d'all

30 dl de vi negre

10 dl de vi ranci

Conyac de tòfona

100 cl d'oli d'oliva

Ramat d'herbes aromàtiques (farigola, llorer, romaní...)

Bolets

Picada: pa torrat, alls, fruits secs i brou de verdures

Aigua

Sal

Pebre negre Talleu a daus grans el senglar i poseu-los a adobar a la nevera amb el vi negre, les herbes, el pebre negre i el vi ranci. L'heu d'anar removent i ha d'estar un mínim de 24 h.. Passat el temps, escorreu el senglar i guardeu la resta del vi amb les herbes. En una cassola, poseu-hi l'oli i fregiu el senglar prèviament enfarinat, daureu-lo i reserveu-lo. Torreu les castanyes Mentre es refreden les castanyes amb un drap humit, poseu a coure la carn amb un bon raig de vi ranci i un gotet d'aigua, ceba i les herbes amb què s'ha macerat la carn. Peleu les castanyes Per la picada tritureu el pa torrat, els alls, els fruits secs i es cou amb el brou durant 10 minutos. Reserveu. En una paella sofregiu la ceba, afegiu els bolets, un raig de conyac de tòfona i tireu la carn i les castanyes. Coeu durant 10 minuts. Afegiu la picada, tapeu la cassola i deixeu al foc durant 15 minuts.