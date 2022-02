Santi Vila: "L'1-O vaig votar 'sí', però era un vot tàctic"

L'exconseller de la Generalitat i president del Cercle d'Infraestructures, Santi Vila, revela que l'1 d'Octubre va votar 'sí', però aclareix que es tractava "d'un vot tàctic": "Era una exhibició d'orgull nacional, d'orgull col·lectiu". En una entrevista al 'Cafè d'idees', Vila ha assegurat que mai ha estat independentista: "Vam tensar la corda pensant que no es trencaria".

Santi Vila ha afegit que tenia la convicció que Espanya era una nació de nacions i que creia que els catalans, cada tres generacions, tenien dret a renovar l’acord amb l'Estat.

"Junqueras i Puigdemont es van equivocar" L'actual president del Cercle d'Infraestructures considera que l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras i, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont "es van equivocar" l'any 2017, "no fent cas a les opinions més tranquil·les" com la d'ell mateix i que "molta gent era processista perquè s'hi guanyava la vida". Santi Vila ha recordat que ell no tenia vincle amb el programa electoral perquè no era diputat de Junts pel Sí. “☕ @SantiVila considera que Junqueras i Puigdemont "es van equivocar" l'any 2017, "no fent cas a les opinions més tranquil·les" com la seva.



��️ "Les persones són capaces de fer el millor i el pitjor".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga pic.twitter.com/b3QhGXLxUG“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 11, 2022 L'exconseller ha admès ser amic de Carles Puigdemont i que sempre que hi parla: "li dic que porta a l'esquena una responsabilitat que potser la ciutadania no li demana".

"Crec que ERC toca de peus a terra" Vila celebra la moderació d'Esquerra Republicana de Catalunya en comparació a la presidència de Quim Torra i pensa que Junts per Catalunya "s'ha d'asserenar" com han fet els republicans: "crec que ERC toca de peus a terra". I els ha fet una advertència: "Tothom és presoner de les bases, vigileu entre el que prediqueu i el que practiqueu". Santi Vila també ha dit que Espanya té una Constitució no militant i que tothom es pot plantejar trencar-la: "Pots aspirar a trencar Espanya, ara, ho has de fer respectant el dret, és la gran lliçó". “☕ @SantiVila considera que ERC ha començat la legislatura amb el propòsit de "falcar-se arran de terra amb el pragmatisme", però "sense renúncies".



��️ "Això els honora".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/KGvCmonwbM“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 11, 2022