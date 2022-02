En la sección “Bulos históricos”, Miguel Ángel Cajigal “El barroquista” habló de Ignatius Donnelly, uno de los principales responsables de la popularidad del mito de la Atlántida. Este no fue el único bulo difundido por Donnelly: el escritor y congresista estadounidense publicó en 1888 un libro donde afirmaba que Shakespearse no era el autor de sus propias obras.

La complejidad de los barcos vikingos fue posible gracias a siglos de transformaciones y avances en su infraestructura. Laia San José (The Valkyrie's Vigil) dedicó su ReFluzo a analizar la evolución de los barcos nórdicos desde la prehistoria hasta los grandes barcos de guerra o barcos mercantes, con mejoras clave como la introducción de las velas.

Durante la Primera Guerra Mundial, miles de barcos fueron pintados al estilo vanguardista, en una estrategia de camuflaje conocida como “Dazzle” o “camuflaje disruptivo”. Sara Rubayo habló sobre ella en la sección “Por amor al arte”, y aprovechó su ReFluzo para compartir otros detalles sobre esta colorista estrategia y sobre su creador: Norman Wilkinson.

“Mi abuelo era maquetista naval y flipaba cuando pintaba los Dazzle, ¡normal! ¡son pinturas de vanguardia sobre acorazados y destructores! No hay fantasía mejor en el s. XX. Cuando el arte salvó algunas vidas en la IGM #ReFluzo #FluzoMar pic.twitter.com/ocQ4WyXq9x “

Perteneciente al Neolítico antiguo, el yacimiento de la Marmotta es una de las primeras evidencias halladas de navegaciones. Marga Sánchez Romero habló sobre los objetos encontrados en este yacimiento ubicado en el Lago Bracciano, en Italia. Entre los hallazgos se incluyen cinco canoas, de las cuales dos han sido estudiadas con exhaustividad aportando valiosa información sobre los materiales con que fueron fabricadas o el uso que se les dio.

“¿Queréis conocer cuáles han sido las primeras evidencias que tenemos sobre navegación? Hoy inauguramos #prefluzo en #FluzoMar y nos acercamos al yacimiento de La Marmotta, y lo hacemos ahora porque me voy a dar una conferencia a Málaga y hoy no me da la vida para #refluzo �� pic.twitter.com/FacgyjDw6n“