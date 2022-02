Queralt Castellet aconsegueix la primera medalla olímpica catalana d'hivern

La 'rider' catalana Queralt Castellet s’ha convertit als 32 anys en la primera medallista catalana d’uns Jocs Olímpics d’Hivern. Aquesta matinada ha conquerit la plata en la prova de 'Halfpipe' de surf de neu a Pekin 2022.

La de Sabadell és considerada una de les millors de l'especialitat i ja despuntant des de molt jove, la glòria olímpica li ha arribat en els seus cinquens Jocs. En una magnífica segona ronda ha aconseguit 90.25, punts. Només ha sigut superada per la nord-americana Chloe Kim (94.00), mentre que la japonesa Sena Tomita ha estat bronze (88.25).

Castellet ha confessat que encara li costa creure la gesta. "És increïble el que ha passat avui. És una cosa tan gran que em costa posar-ho en paraules. Són molts anys de treball, de sacrifici, és mitja vida perseguint un somni que, quan ocorre, costa creure'l. Hi ha molta gent darrere que ha estat part del que porta la medalla penjant. Em sento agraïda per tot el suport que he tingut. Em sento molt feliç, ho estic gaudint" , ha explicat.

La fita d’una carrera

17 podis en la Copa del Món, dos medalles en Mundials (plata en 2015 i bronze en 2021) i èxits en els prestigiosos X-Games (dos plates i un or) llueixen en l'historial de la vallesana. La rider catalana ha culmina així la progressió que havia iniciat des de la seva estrena a Torí 2006 quan va debutar sent una xiqueta encara (16 anys). A poc a poc va anar escalant i malgrat ser candidata ja en Sochi en 2014 i, sobretot, en Pyeonchang, on només va poder ser setena, mai s’ha rendit i va continuar batallant, com també ho havia fet a nivell personal.