La CUP evita la batussa amb Borràs pel cas Juvillà

La CUP trenca finalment el silenci, buscat, després de la retirada de l’escó a Pau Juvillà. La diputada dels anticapitalistes, Eulàlia Reguant, admet que “potser calen més explicacions” de com es va procedir, però evita entrar “en el debat de si Borràs ha de dimitir”. El que de moment, queda clar és que de moment el seient de la vacant de Juvillà seguirà buit, almenys fins que el Tribunal Suprem no es pronunciï sobre les cautelars.

Referèndum aquesta legislatura

En roda de premsa, Reguant ha defensat que "cal posar pressió" a l'Estat i revertir la situació de normalitzar la repressió. En aquest sentit, ha proposat que es posi data al referèndum d'autodeterminació durant aquesta legislatura i ha rebutjat les estratègies d'ERC i Junts. "Cal superar el marc de la taula del monòleg i de l'independentisme màgic", ha dit per després afegir que s'ha de deixar de dipositar esperances en el govern espanyol del PSOE.

"Si no hi ha data per a un referèndum a la taula de diàleg, no té cap sentit participar-hi. Només és possible una estratègia de boicot i oposició a l'Estat", ha defensat.