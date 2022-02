Museo de Cera de Madrid: 50 años de historia

El 14 de febrero de 1972 se inauguró en Madrid el Museo de Cera, uno de los más emblemáticos y visitados de la capital. España era entonces el Hollywood europeo y para construir el museo se emplearon equipos de producción de cine galardonados con varios Óscar. Tras años de investigación y selección, se reconstruyeron los escenarios y personajes más importantes de nuestra historia, cultura, deporte, ciencia y espectáculo, gracias al trabajo de los mejores escultores, maquilladores, diseñadores de vestuario, decoradores e iluminadores del momento. Cristóbal Colón fue la primera figura que vio la luz en el Museo de Cera, y tras ella, muchas más, hasta 482 figuras, en escenarios que recrean los ambientes en que vivieron y viven.

El origen de las figuras de cera se remonta muchos siglos atrás. En la época de los romanos, era habitual que los nobles patricios encargaran un busto de sí mismos que perdurara una vez que ellos hubieran abandonado este mundo. Esta tradición se mantuvo con el paso del tiempo, y en la Edad Media fueron las clases adineradas quienes empezaron a acumular réplicas de los rostros de los fallecidos. Siglos después, y durante la Revolución Francesa, la artista Marie Tussaud perfeccionó el modelado de cera y asombró al mundo con sus magníficas réplicas de personajes ilustres.

Esta semana, en Memoria de delfín, celebramos los 50 años del Museo de Cera de Madrid con Cristina Placeres, responsable de Márquetin y Comunicación del Museo, y el escultor José Antonio Soldevilla, exjefe del taller del museo.

Actualmente, el Museo de Cera de Madrid ocupa más de 2.000 metros cuadrados y está dividido en dos grandes galerías. Según nos contaba Cristina Placeres, "es un lugar inigualable y diferente porque, además de ofrecer diversión, tiene una parte didáctica. Y qué mejor forma de aprender que divirtiéndose", a lo que añadía que, "nuestro propósito es, además de crear un escenario en el que se identifique a cada personaje, trasladar a los visitantes a ese lugar y a esa época, y hacerles partícipes de ese escenario. Lo que pretendemos es hacer figuras vivas".

El museo trabaja en estos momentos con tres escultores que no se encuentran físicamente en el recinto, incluso alguno de ellos es extranjero. Uno de esos escultores, ya no en activo, pero sin duda, muy importante para el centro, es José Antonio Soldevilla: "Mi primer encargo fue hacer unas mascarillas para unos personajes que realmente no eran famosos, entre ellos, los personajes indios que participaron en la conquista del Perú y la conquista de México". Después de 40 años en el museo, son muchos los recuerdos que guarda el escultor, a quien sus compañeros llamaban "Solde, el Príncipe de Cera": "Yo mismo, como iba con la bata blanca por el museo, hacía de figura, y una de las veces, me puse en el rincón de los literatos, quieto, y qué risa y qué sustos se daban los visitantes".

Con Beatriz Pecker buceamos en la música de 1972, año en el que triunfaba el tema "Dama dama" de Cecilia, una artista que nos dejó a la edad de 27 años, víctima de un accidente de tráfico, cuando regresaba de un concierto en Vigo.

En nuestra segunda hora de programa repasamos, junto a Mara Peterssen, los acontecimientos más importantes de aquella época marcada por la tragedia de los Andes, el Domingo Sangriento, la reelección de Richard Nixon como presidente de los Estados Unidos y los estrenos de El padrino de Francis Ford Coppola, y de Cabaret con la gran Liza Minnelli.

Nuestro personaje del año es su majestad la reina Letizia. Con Lucía Sancho repasamos la vida de la primera reina plebeya de la historia española. Y David Zurdo nos desvela la increíble "Historia mínima" del soldado Shoichi Yokoi que se ocultó en la selva, durante 28 años, sin saber que la Segunda Guerra Mundial había terminado.

Los últimos minutos son para J. Pelirrojo quien nos cuenta, entre otras cosas, todo lo que hay detrás del concierto que Led Zeppelin suspendió en 1972 en Singapur porque sus miembros no accedieron a cortarse el pelo.