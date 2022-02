Diane Keaton, de esposa de mafioso a ladrona de bancos

Hija de un agente inmobiliario y de una aficionada a la fotografía, Diane Keaton tenía muy claro que quería ser actriz, por lo que se formó en arte dramático en el Neighborhood Playhouse de Nueva York y a finales de los sesenta debutó como actriz de teatro. Con 26 años dio el saltó a la gran pantalla de la mano de Coppola en la saga de El padrino, como Kay Adams, la esposa de Michael Corleone (Al Pacino). Y tan solo cinco años después ya había ganado un Oscar en la categoría de mejor actriz por su papel en la comedia de Woody Allen, Annie Hall (1977).

Entre sus películas más recentes destacan Colgadas (2000), Cuando menos te lo esperas (2003), coprotagonizada con Jack Nicholson, La joya de la familia (2005), ¡Porque lo digo yo! (2007), Mama's Boy (2007), Tres mujeres y un plan (2008) Morning glory (2010), La gran boda (2013), junto a Robert de Niro, Love the Coopers (2015), Una cita en el parque (2017) y Book club (2018).

Tras su rotundo éxito al lado de Woody Allen en Annie Hall, la actriz empezó a buscar papeles diferentes para no encasillarse en el estereotipo de su personaje, convirtiéndose en una actriz dramática con Buscando al señor Goodbar (1977), donde además se convirtió en sex symbol e icono de la moda en los años 70. Volvió a estar nominada a los Premios Oscar por su trabajo en Rojos (1981) y en La habitación de Marvin (1996).

Las parejas de Diane Keaton: Woody Allen, Warren Beatty y Al Pacino

En cuanto a su vida personal, Diane Keaton nunca quiso contraer matrimonio con ninguna de sus parejas más longevas: Woody Allen, Warren Beatty y Al Pacino: "Cada hombre fue una década diferente. Woody fue mis 20 años, Warren mis 30 y Al en el límite entre los 30 y los 40", aseguró al actriz en una entrevista para Telegraph. No quería ser esposa de nadie y su vida se ha centrado en sus dos hijos: "La maternidad me cambió para siempre, es la experiencia más completa que jamás he tenido", le dijo a Ellen DeGeneres hace unos años.

Warren Beatty y Diane Keaton en la gala de los MET de 1978 Fue el segundo gran amor de la actriz GTRES

Su romance más sonado fue con el director Woody Allen. Fue su primer amor y su compañero creativo durante muchos años: juntos produjeron hasta ocho películas entre 1971 y 1993. Pero su relación acabó cuando Keaton empezó a estar relacionada con su compañero de reparto en El padrino, Al Pacino. Allen es la expareja con la que ha conservado su amistad por encima de todo. Después conoció Warren Beatty: "Me hacía sentir como la mujer más cautivante del mundo", cuenta. Pero la diferencia de edad entre ambos y la presión mediática, entre otras causas, terminaron con su relación.

Al Pacino, el hombre de la vida de Diane Keaton Compartieron reparto en la saga de 'El Padrino' GTRES

Entonces llegó el hombre de su vida: Al Pacino. Con él trabajó en las tres películas de El padrino y su química traspasó los personajes que interpretaban. De hecho, según Diane Keaton se declaró a Al Pacino y le propuso matrimonio: "Nunca quiso casarse y yo no paré de insistir", asegura. Desde entonces cambió su forma de ver a los hombres y se centró en la maternidad con 50 años adoptando a su hija Dexter en 1996. En 2001 anunció que abandonaba la búsqueda del amor y adoptó a su segundo hijo, Duke.