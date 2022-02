25 anys de 'Saber y ganar': els celebrem amb Jordi Hurtado

El mític programa de RTVE Saber y Ganar celebra els 25 anys d'història. Ho fa amb la mateixa bona salut de sempre i molts fidels seguidors. N'hem parlat amb el seu carismàtic presentador, Jordi Hurtado, en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, en la qual assegura que segueix gaudint al capdavant de l'espai televisiu.

El presentador recorda "perfectament" i "com si fos ara mateix" els inicis de Saber y ganar. Relata que li va trucar Paco Freixenet per explicar-li la idea del concurs, dirigit per Sergi Schaaff, qui defineix com "una autèntica garantia de bon treball". "Va ser un esclat d'alegria", diu sobre el moment que li van proposar conduir-lo.

Assegura que no va debutar amb nervis per posar-se davant de les càmeres, sinó que ho va gaudir molt. "Era una il·lusió que era com tornar una mica als temps del Si lo sé no vengo", recorda sobre uns inicis il·lusionants, en els quals es plantejaven tres mesos inicials, "i aviam què passa".

"Tinc la gran sort de tenir absoluta llibertat, de no estar encotillat". Hurtado assegura, en aquest sentit, que segueix gaudint al capdavant del programa Saber y ganar.

Conta que el Schaaff li dona "tota la llibertat del món", i que tan sols hi ha les preguntes que serveixen com a pauta i guió, a partir de les quals confeccionen tot el programa. "Això és el bo, que has d'estar molt viu", diu en aquesta línia de no tenir un guió preestablert.

Una gran festa de celebració Per celebrar aquests vint-i-cinc anys d'història, ja tenen a punt "una gran celebració" per commemorar l'efemèride amb un especial "molt festiu". "Estic molt satisfet, TVE ha invertit molt", assegura, explicant que hi ha una gran escenografia preparada, música en directe amb una banda i moltes sorpreses. "Convidem a tots els espectadors a què estiguin el dia 17 de febrer a les 10 de la nit a La 2 per veure el programa des de La Paloma", ha dit el carismàtic presentador, dirigint-se a càmera.

Un record per Eduard Punset Durant un grapat d'anys, Hurtado va treballar molt a prop del plató d'Eduard Punset a La 2. El presentador ha tingut unes paraules de record per al carismàtic divulgador, a qui ha considerat que és "un geni".



