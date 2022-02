Pol Monen torna a Barcelona i destapa la família perfecta

Per molt que l'Instagram o els anuncis de detergent s'escarrassin en ensenyar-nos famílies modèliques, la realitat acostuma a ser molt diferent. Només cal que recordem els nostres dinars de Nadal per trobar situacions delirants, cunyats insuportables o cosins que s'escaquegen a l'hora de desparar taula. En tot cas, segur que ens veurem identificats en algunes de les situacions que ens planteja l'obra 'La casa del dolor'. N'ha parlat la Tània Sarrias amb l'actor protagonista, el Pol Monen, a 'Punts de vista'.

'La casa del dolor', que va haver d'ajornar la seva estrena per culpa dels casos positius de Covid, es pot veure fins al 20 de febrer a la Sala Petita del TNC. L'obra de teatre de Víctor Sánchez que retrata la inquietant vida rere la imatge d'una família perfecta fins que el fill desapareix, compta amb les interpretacions d'Antonio Escámez, Amparo Fernández, Júlia Genís, Lina Lambert, Pol Monen i Carles Sanjaime.



Pol Monen ha presentat l'espectacle a 'Punts de vista' i ha parlat de fins a quin punt ha connectat amb aquesta casa plena de dolor. És la història d'una família que es reuneix per sopar en honor del fill que ha acabat la carrera de piano, però el noi no s'hi presenta. Davant d'aquesta desaparició, cada familiar afronta la situació de manera diferent. Els camins de cadascú entraran en un laberint oníric, còmic i sorprenent a través dels quals descobrirem els fantasmes d'una família que semblava modèlica.

Pol Monen, molt més que un actor revelació

No només el Quim Gutiérrez va sortir de 'El cor de la ciutat', si ens posem a repassar actors i actrius que van fer els seus primers passos actorals en aquest serial en trobaríem uns quants. Un d'ells és el barceloní Pol Monen, que tot i començar a casa nostra, la seva carrera va començar a despuntar quan va fer les maletes cap a Madrid.

A Pol Monen el seu gran paper li va arribar de la mà de la pel·lícula 'Amar'. Allà protagonitzava amb María Pedraza una parella de joves que portaven la seva relació amorosa fins a l'extrem. Un clar exemple del que avui denominem com a relacions tòxiques.

05.09 min El cortometrajista español Esteban Crespo, que cuenta con más de doscientos premios a sus espaldas, debuta en la dirección de largometrajes con "Amar", un drama romántico en el que también se estrenan los actores María Pedraza y Pol Monen, rodeados en el reparto por Natalia Tena ("10.000 Km"), Nacho Fresneda ("El ministerio del tiempo") y Antonio Valero ("Amar es para siempre"), entre otros. En el filme, Laura y Carlos -de 17 años- se quieren con la pasión del primer amor, con una intensidad que casi roza la locura. Sin embargo, su relación tendrá que enfrentarse a las pruebas más duras, que llegarán con las inseguridades y con los celos.

La interpretació de Monen en aquest film li va valdre la nominació al Goya com a actor revelació l'any 2018. Tot i que finalment no es va fer amb el guardó, que va caure en mans d'Eneko Sagardoy per Handia, la carrera de Pol Monen no ha deixat d'encadenar projectes.

Pol Monen ja és un dels noms propis de la nova generació d'actors catalans. Si el volem gaudir a casa nostra, encara hi som a temps, a 'La casa del dolor' fins al 20 de febrer al TNC.