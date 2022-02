Fitmés - Rutina en parella amb Cesc Escolà i Pierre Oriola

Aquesta setmana a Fitmés, en Cesc Escolà acull en Pierre Oriola, jugador de bàsquet al FC Barcelona. Tots dos duen a terme l'habitual escalfament abans de centrar-se en l'entrenament principal del programa d'avui: una rutina col·laborativa en parella seguint la dinàmica de col·laboració i oposició, utilitzant el pes propi a més d'altres materials.

Concluïm, com de costum, amb estiraments per evitar lesions articulars .

Repte #Fitmés

Abans del proper programa, on tindrem de convidada a la periodista del cor Laura Fa, no oblideu passar-vos per les xarxes del Cesc per a fer-li un cop d'ull al repte que ens proposa cada setmana i compartir-lo amb el hashtag #fitmés. Fins ben aviat!