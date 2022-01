L'Índex de Preus de Consum (IPC) a l'Estat s’ha reduït per primera vegada després de deu mesos consecutius a l'alça. La taxa interanual s’ha retallat fins al 6% aquest mes de gener, cinc dècimes menys que al desembre, segons les dades recollides per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Segons l'INE, aquest canvi de tendència es deu a la reducció del preu de l'electricitat, que el gener de 2021 va registrar una forta pujada.

Per altra banda, la taxa d'inflació continua la tendència a l’alça i se situa en el 2,4%, tres dècimes més que el mes anterior. Les dades de l'IPC publicades aquest dilluns són els primers que fixen el 2021 com a any base.

Baixa el preu de l’electricitat Amb la dada de gener, l'IPC interanual encadena la seva tretzena taxa positiva consecutiva. La baixada dels preus de l'electricitat és el factor principal que ha provocat aquest canvi en el comportament interanual de l'IPC, segons l'INE. Aquest gener el preu de la llum al mercat majorista ha baixat un 41,4% i s'ha situat per sota dels 120 euros per MWh, una xifra que contrasta amb els 203,45 euros per MWh del dissabte anterior a la baixada del preu. En taxa mensual, l'IPC va trencar amb una ratxa de cinc mesos d'ascensos en registrar al gener una disminució del 0,5% respecte a desembre de 2021, la seva major baixada des del mes de juliol passat.

La inflació augmenta L'avanç de l'informe de l'INE mostra que la inflació subjacent va augmentar al gener tres dècimes, fins al 2,4%. Se situa així en més de tres punts per sota de la taxa de l'IPC general. Es tracta de la taxa més alta de la subjacent des d'octubre de 2012. Aquesta no té en compte els aliments no elaborats ni productes energètics.

L'IPC incorpora les màscares i la premsa "en línia" L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha actualitzat la base de càlcul de l'IPC amb el qual mesura la inflació, un procés que inclou canvis en la composició de la cistella de la compra. A partir d'ara, s'inclouen les màscares i les subscripcions a la premsa "en línia" i surten els CD i DVD. La base de 2021 respecte a la de 2016 recull 199 subclasses en comptes de 221, en les quals s'agrupen en total 955 productes i serveis (22 menys que abans). Amb l'objectiu d'adequar-se als canvis en els hàbits de consum dels espanyols, la cistella inclou a partir d'ara el preu de les màscares higièniques, l'ús de les quals s'ha disparat des que comencés la pandèmia de covid-19, així com el preu de les subscripcions a periòdics per a poder consultar-los per internet.



