La inflació tanca l'any al nivell més alt en 30 anys

La inflació tanca l’any en el 6,7% segons l’indicador avançat del mes de desembre recollit per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'Índex de Preus de Consum (IPC) al conjunt de l'Estat bat així un nou rècord i se situa a nivells que no es veien des de març de 1992. Els principals responsables de la dràstica pujada hi ha l'encariment dels preus energètics i la crisi de subministraments.

La pujada de la llum, la culpable I és que segons indica l'INE, bona part de l'increment respon a la pujada del preu de la llum. Aquest desembre el cost de l’energia marcat nous màxims històrics amb puntes que han arribat a superar els 300 euros per MWh, en fins a nou ocasions. Els preus de subministraments i carburants inflen l'IPC El rècord va produir-se precisament el 23 de desembre amb 383,67 euros de mitjana, multiplicant per set la despesa del mateix mes de fa un any. Aquest mateix dijous, el preu de la llum ha tornat a superar els 200 euros, quatre vegades més que fa un any. L'encariment de la llum fins als 300 euros per MWh al desembre dispara la inflació

Inflació subjacent al 2,1% A banda d'aquesta partida, els preus dels aliments també han contribuït a la pujada de l'índex, després que l'any passat es registressin caigudes moderades. Els carburants, en canvi, aquesta vegada han actuat en sentit contrari, ja que a finals del 2020 es van registrar fortes pujades de preu. Els carburants moderen l'increment viscut al 2020 Pel que fa a la taxa d'inflació subjacent –no té en compte els productes energètics i els aliments no elaborats-, aquesta se situa en el 2,1% al desembre, quatre dècimes més respecte a la variació interanual registrada al novembre.

La tendència es mantindrà uns mesos Des del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Alfons Fernández, preveu que els preus a Catalunya acabin l'any en la línia de la resta de l'estat, amb un IPC entre 1 i 2 dècimes per sobre de la mitjana estatal. La tendència a l’alça dels preus es pot allargar, a més, encara uns mesos, segons ha explicat el portaveu de l’OCU, Enrique Garcia. Entre les raons hi ha que “els preus de l’energia segueixen molt alts i les empreses han començat a traslladar l’increment dels costos als seus productes”.