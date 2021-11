L'IPC anual a Catalunya se situa en el 5,2%

L’Índex de Preus al Consum (IPC) corresponent al mes d’octubre a Catalunya ha crescut un punt i mig respecte al setembre, situant-se en el 5,2 %. Des que es van començar a recollir aquestes dades per comunitats (l’any 2002), mai s’havia registrat un creixement de la taxa interanual tan alt. Aquesta inflació és conseqüència de la caiguda dels preus registrada durant l’octubre del 2020, pero també a l’encariment de la llum, l'aigua, el gas i els carburants. Pel que fa al conjunt de l’Estat, la taxa de creixement interanual de l’IPC és d’un 5,4 %, la més alta des del 1992.

Encariment dels preus generalitzat

Els preus dels productes i serveis vinculats al sector de les comunicacions han estat els únics que no han pujat durant el darrer mes. Pràcticament, tots els productes s’han encarit durant l’octubre. La llum, el gas, l’aigua i els carburants continuen experimentant creixements inèdits. Aquest ha estat el setè mes consecutiu en que assoleixen una taxa interanual superior al 8%. No obstant això, l’increment de preus també s’ha pogut notar en altres sectors com els aliments o begudes no alcohòliques, els restaurants i hotels i en l’oci i la cultura. Els secotrs que han registrat una major inflació dels preus han estat l'habitatge (+17,7%) i el Transport (+12,6%)