Qui serà el representant d'Espanya a Eurovisió?

El Palau d'Esports l'Illa de Benidorm acull aquest dissabte la final del Benidorm Fest, el certamen a través del qual RTVE tria qui representarà Espanya al Festival d'Eurovisió del pròxim mes de maig. La gala començarà a les 22:10h i l'ordre de les actuacions, que es va determinar ahir mitjançant un sorteig, serà el següent:

Els artistes convidats seran Pastora Soler, Nia y Nyno Vargas, Mocedades i Blas Cantó, qui s'encarregarà de lliurar el Micròfon de Bronze al guanyador i, com marca la tradició, cedir el testimoni 'eurovisiu' a la persona que anirà el maig a la ciutat italiana de Torí. També assistiran a la gala altres cares conegudes d'Eurovisió Júnior, com Melani García i Levi Díaz

Coneix una mica més els finalistes

Els 8 aspirants a endur-se la primera edició del Benidorm Fest han arribat a la final després de superar unes competides primera i segona semifinals. Repassa les seves actuacions i vota el teu favorit.

Rigoberta Bandini (111 punts a la semifinal)

03.02 min Benidorm Fest - Rigoberta Bandini canta "Ay mama" en la segunda semifinal

Participa al Benidorm Fest amb “Ay mamá”. L'artista catalana de 31 anys s'ha convertit en una de les cantants més aplaudides del panorama nacional. Un dels seus últims èxits ha estat el single de "Perra", una cançó que tracta de reivindicar el feminisme jugant amb el doble sentit del títol de la paraula. Molt ràpidament va ser acollit com un himne feminista. Participa al Benidorm Fest amb “Ay mamá”.

Chanel (110 punts a la semifinal)

03.08 min Benidorm Fest - Chanel canta "SloMo" en la primera semifinal

Participa al Benidorm Fest amb "SloMO". A més de cantant, Chanel Terrer és ballarina i actriu. Va néixer a l'Havana (Cuba) en 1991 i es va criar des dels quatre anys a Espanya, on es va formar en ballet, clàssic, jazz, gimnàstica rítmica, cant i interpretació des que tenia només sis anys. Una dècada després, amb 16 anys, va començar a treballar en el teatre musical.

Tanxugueiras (93 punts a la semifinal)

02.57 min Benidorm Fest - Tanxugueiras canta "Terra" en la primera semifinal

Participen al Benidorm Fest amb "Terra". Olaia Maneiro, Aida Tarrío i Sabela Maneiro, les integrants de la formació, es defineixen com a "dones fortes, valentes i empoderades" plenes de virtuosisme i contundència. El grup és el principal impulsor de la música de creació col·lectiva gallega.

Rayden (90 punts a la semifinal)

03.07 min Benidorm Fest - Rayden canta "Calle de la llorería" en la segunda semifinal

Participa al Benidorm Fest amb "Calle de la lloreria". És famós per la seva habilitat per a fusionar gèneres musicals, la seva originalitat i el toc líric de les seves lletres, amb una carrera sempre definida pel seu gènere d'origen: el rap. Rayden ha col·laborat amb famosos artistes de l'escena musical espanyola, com Pablo López, Leiva, Rozalén, Sidecars, Iván Ferreiro, Andrés Suárez o Bely Basarte.

Xeinn (81 punts a la semifinal)

03.06 min Benidorm Fest - Xeinn canta "Eco" en la segunda semifinal

Participa al Benidorm Fest amb "Eco". Agudín Arribas es va graduar en Ciències Polítiques i Gestió pública, però des de petit va mostrar aptituds per al cant. Després de diversos anys de formació vocal i musical, va començar a pujar versions en YouTube mostrant les seves habilitats i guanyant fanàtics en les xarxes. En total, compta amb 222.000 seguidors i més de 18 milions de reproduccions en el seu canal oficial.

Blanca Paloma (79 punts a la semifinal)

02.54 min Benidorm Fest - Blanca Paloma canta "Secreto de agua" en la primera semifinal

Participa al Benidorm Fest amb "Secreto del agua". Es tracta de tot un descobriment, i és que, després de treballar com a escenògrafa i personal de vestuari de teatre, sempre darrere dels escenaris, va descobrir que el seu era estar en l'escenari. Blanca Paloma Artista ha actuat en teatres, però "Secreto del Agua" és la primera cançó que edita en un estudi d'enregistrament. "En escriure-la ens vam adonar que era un himne en si mateixa", afirma.

Gonzalo Hermida (76 punts a la semifinal)

02.59 min Benidorm Fest - Gonzalo Hermida: videoclip de "Quién lo diría" en la segunda semifinal

Participa al Benidorm Fest amb "Quien lo diria". Va iniciar la seva carrera com a compositor en 2015 i dos anys després, en 2017, va llançar el seu primer tema com a cantautor, "Intacto", al qual van seguir "Noche estrellada" i "Limón". Aquestes dues cançons, que sumen més de 4 milions d'escoltes en plataformes digitals, van ser incloses en NATURAL, el seu primer EP, llançat el març de 2018. El seu single "Guajira", acompanyat d'Andrés Ceballos de Dvicio, va sonar en totes les ràdios nacionals i va ser número u en iTunes.

Varry Brava (74 punts a la semifinal)

02.48 min Benidorm Fest - Varry Brava canta "Raffaella" en la primera semifinal

Participen al Benidorm Fest amb "Raffaella". Composta per Óscar Ferrer (vocalista), Aaron Sáez (teclats) i Vicente Illescas (guitarra), Varry Brava es va formar en l'estiu de 2009 amb la idea d'una banda divertida, sense prejudicis, descarada i hedonista. En 2012 van publicar el seu primer disc, "Demasié", al qual seguirien "Arriva: 16 horas de juego y 4 litros de bebida energética" en 2014, "Safari Emocional" en 2016 i "Furor" en 2018, amb deu cançons gravades en trenta dies.