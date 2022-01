El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, assegura que des de la tornada a l'escola després de les vacances de Nadal el departament vetlla per "substituir totes les baixes de curta durada" i nega les xifres dels sindicats que asseguren que aquestes baixes no s'estan cobrint en una part important dels centres educatius. "Les xifres que s'estan donant de què no s'estan cobrint aquestes baixes no són reals, no s'ajusten al que està passant", ha afirmat el conseller, que ha explicat que els nomenaments es fan a diari i que, en aquells casos que no es cobreixen el mateix dia, passen a l'endemà. Durant la seva visita a Lleida també ha indicat que des del retorn a les aules a principis de mes s'han fet més de 12.000 substitucions efectives.

“Concentració davant el Departament d'Educació per demanar mesures de protecció als centres educatius.



�� Demanen mascaretes FFP2, la cobertura de totes les substitucions i la reducció de les ràtios entre altres mesures | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/ipbnbJ2BKn pic.twitter.com/OMisCxb4aX“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 27, 2022

El conseller d'Educació ha reafirmat que la presencialitat a les escoles "és més important que mai" pel que fa al nivell acadèmic i emocional dels estudiants. Així, ha dit que des d'Educació es treballa per substituir totes les baixes de curta durada i ha afegit que, perquè així sigui, es fan nomenaments cada dia.

En aquest sentit, ha dit que des de la tornada a les aules s'han fet més de 12.000 substitucions efectives i ha afegit que les baixes que no es cobreixen es deu a que les persones inscrites a la borsa no accepten la plaça i, per tant, aquest nomenament es passa a l'endemà. "Les baixes que no es cobreixen no és perquè no fem els nomenaments sinó perquè la persona que està a la borsa no està obligada a acceptar i, en conseqüència, aquest nomenament va l'endemà", ha dit.

Per aquest motiu, Cambray considera que les xifres que els sindicats han donat i que asseguren que no s'estan cobrint les baixes per covid-19 a un nombre important dels centres "no són reals i no s'ajusten al que està passant".