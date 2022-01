CCOO ha denunciat el departament de Salut a la Inspecció de Treball per "no dotar del material de protecció necessari" als professionals de l'educació dels centres catalans, un fet que considera un "incompliment de la llei de protecció de la salut".

Els centres educatius estan al límit. La situació derivada de la pandèmia ha provocat una allau de baixes de docents i una manca de seguretat a les aules. Aquest matí, CCOO Educació ha convocat una manifestació davant del Departament d’Educació, a la qual han assistit desenes de persones per exigir més seguretat i recursos a les aules. Educació ha nomenat 9.335 persones des de la represa del curs escolar el segon trimestre.

"Després del confinament del 2020, CCOO hem treballat a més a més per aconseguir una presencialitat segura, exigint, en tots els àmbits de negociació i amb la mobilització, més mesures de prevenció i més recursos pels centres educatius per poder fer front a la situació sanitària i educativa derivada de la pandèmia."

Durant aquesta pandèmia, els professionals de l'educació porten un sobreesforç per garantir el dret a l’educació en unes condicions realment complicades. CCOO ha passat una enquesta a diversos centres educatius on ha quedat clara la pèssima situació que travessen els centres: falta de mascaretes FFP2, condicions de ventilació pèssimes, manca de personal...

Milers de docents confinats

Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, ha explicat en una entrevista al 'Cafè d'Idees' de La 2, que el coronavirus els està afectant "com mai" perquè hi ha milers de docents contagiats fent confinament, més tots els alumnes. Assegura que hi ha hagut més d'11.700 docents a casa en els últims deu dies. Això representa entre un 5% i un 6% de baixes per centre.

Ens detalla algunes de les propostes que van posar sobre la taula per pal·liar l'allau de baixes per Covid-19. Per exemple, la contractació d’alumnat de 4t de magisteri. "El Departament d’Educació va dir que aquesta mesura no la preveia, però que ho flexibilitzaria" Per aquest motiu, docents de secundària poden fer ara classes als alumnes de primària.