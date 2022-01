Punts de vista ens presenta el jove pintor Juan Cortés. Amb només 11 anys, ja se n'ha subhastat un quadre al costat dels llenços dels grans de l'art universal. Com l'artista que ell admira més, Joan Miró.

Nascut a Barcelona, continua els seus estudis i és quan arriba a casa, al vespre, que pinta. Va ser el seu pare qui el va animar a iniciar aquest art.

La pintura de Cortés, que ell mateix defineix com d'expressionisme abstracte, és molt acolorida, amb figures que agafa de la inspiració en el seu món quotidià. El color negre n'és un element destacat perquè perfila les imatges i un cop acabat, taca el llenç amb línies i gotes.

Juan Cortés va poder mostrar les seves habilitats durant una actuació de la ballarina Sara Baras. Mentre ella era dalt de l'escenari, va pintar la seva figura enmig d'un munt de colors. Va ser un moment molt emocionant per a la seva família.

El jove pintor Juan Cortés amb la seva obra dedicada a la ballarina Sara Baras rtve

Quan una de les obres de Cortés va arribar a subhasta, no ho podien creure. Els pares i ell mateix estaven feliços de veure un dels quadres d'aquest jove pintor venut per 14.000 euros a una sala de subhastes on compartia espai amb un Miró, un Picasso i un Zurbarán.

Molt actiu a les xarxes, l'obra de Juanito Cortés s'està fent molt coneguda gràcies a Instagram. Li desitgem molts d'èxits a aquest jove pintor i que continuï deixant volar la seva imaginació i el pinzell amb la mateixa il·lusió i dedicació com fins ara.