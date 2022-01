Cuando el frío aprieta, no hay nada mejor que quedarse en casa, elegir una buena película y optar por una cena ligera, calentita y saludable. Estos platos de cuchara son una forma sencilla de soportar las gélidas temperaturas y tomar, de paso, verduras. Aunque eso sí, cierto es que se pueden hacer de con ingredientes bien originales, como marisco, hierbabuena, calabaza o sandía y yogurt.

En esta ocasión, vamos a decantarnos por el salmón y el puerro, la combinación perfecta de pescado y vitaminas del huerto que necesitamos. Fácil y muy sabrosa, ¿te animas? Tienes la receta completa en ‘Sergio Cocina’, de RTVE Play.

Ponte el delantal, que empezamos

Los pasos son básicos, así que, seas novato o experto, no tienes excusa para ponerte manos a la obra. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la base de casi todas las cremas suele ser un buen sofrito de verduras, sea dicho que podemos jugar con esas hortalizas que encontramos de temporada en el mercado.

Debes saber también que, si lo que quieres es congelar este plato para poderlo tomar en esos días en los que no tienes tiempo o ganas de cocinar, en el último paso no añadas el lácteo (la nata). ¡Vamos a ello!

Ingredientes crema de salmón y puerro RTVE.es

Receta de crema de salmón y puerro Receta de crema de salmón y puerro verduras Ingredientes Preparación 1 puerro

100 g carne salmón

40 g mantequilla

1 cucharada harina

1 vaso nata

Litro y medio fumet suave

Sal, pimienta molida

Cebollino fresco Lavamos el puerro y lo picamos finamente Rehogamos con la mantequilla hasta que quede tierno Incorporamos el salmón que hemos hecho previamente a la plancha y que hemos desmenuzado Espolvoreamos la harina y mantenemos unos segundos a fuego medio Regamos el fumet y dejamos que se vaya reduciendo Cuando veamos que está todo hecho, doradito, lo retiramos y lo trituramos Para que no nos encontremos tropezones en la crema, no solo basta con triturar muy bien, sino que hay que colarlo hasta dos veces Volvemos al fuego para salpimentar al gusto, regar con un chorrito de nata, dar el último hervor… ¡listo!

Para aquellos que lo prefieran, también se pueden añadir unas setas o algún tipo de guarnición que os guste, como picatostes, queso rallado…. ¡Deja volar tu creatividad y tu paladar!

