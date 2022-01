Luna Ki ha dedicido retirarse como concursante del Benidorm Fest, la preselección de España para Eurovisión 2022. La artista, que hubiera abierto la Primera Semifinal del certamen alicantino con el tema “Voy a morir”, ha decidido no participar al no poder utilizar autotune en su actuación. Una decisión que dice le entristece y le apena, pero su proyecto y su concepto son inconcebibles sin dicha herramienta, por lo que ha tomado la decisión de no participar.

A través de un vídeo de YouTube, ha lanzado un mensaje desde el 2034 para explicar y detallar todos los motivos de su retira. "Creo sinceramente que Luna canta sin autotune, pero Luna Ki canta con autoune porque así es mi proyecto", ha apuntado la artista, que afirma que siempre va a defender su verdad y la verdad de su arte. Y añade: "Para mí el autotune es parte de la esencia de esta canción, que es parte del concepto y eliminarlo de la interpretación haría que pierda su esencia y no quiero eso".





Esta tecnología de software de modificación vocal no está permitida según la normativa europea en el Festival de Eurovisión. No obstante, la artista considera que su canción ha sido compuesta con esa herramienta y es parte imprescindible de su interpretación

Además, la cantante añade que el autotune es una herramienta que representa parte del sonido e identidad de una generación musical y ha sido utilizada desde hace décadas por artistas internacionales, como Cher.

"Eurovisión en principio no es un concurso de habilidades vocales y por eso me presenté. Y desde aquí mando un menasje a este tipo de concursos para decir que me encantaría ver un cambio en este sentido y que se pudieran ver proyectos más parecidos al mío", dice. También señala que aunque se le avisó que en Turín no podría usar el autotune en el caso de resultar ganadora, tendría varios meses para prepararse la actuación sin esta herramienta. Sin embargo, a pocos días del certamen alicantino, le resulta imposible.

01.52 min Corazón - Luna Ki se retira del Benidorm Fest al no poder usar el 'auto-tune' en Eurovisión

La artista ha pedido “el máximo respeto y amabilidad” por parte de los seguires, ya que es una persona sensible y está pasando un momento emocional delicado. Asimismo, ha agradecido el apoyo y sensibilidad que ha recibido por parte de RTVE en todo momento, especialmente de Eva Mora (jefa de la delegación de España) y Maria Eizaguirre (Directora de Comunicación y Participación).

Luna dará una explicación más detallada de su retirada del Benidorm Fest, ya que se siente responsable ante el público del concurso, ante los demás artistas participantes y ante RTVE.

02.59 min Luna Ki participa en el Benidorm Fest con el tema "Voy a morir" - Escuchar ahora

Sin embargo, sus compañeros han lamentado su decisión y le han enviado mensajes de cariño públicamente a través de las redes sociales. Estas son algunas de las reacciones de los participantes del Benidorm Fest.

“Nooooooooo…… ��������

We ❤️ u Luna“ — Varry Brava (@varrybrava) January 23, 2022

“������ Luna, se te quiere mucho“ — XEINN (@_XEINN) January 23, 2022

“Te queremos Luna.“ — R A Y D E N (@soyRayden) January 23, 2022

“�� No dejaremos de seguirte, de escucharte y de bailarte. Te queremos muchísimo ����“ — T A N X U G U E I R A S (@tanxugueiras) January 23, 2022

“Mucho ánimo, nuestro cariño y apoyo a la gran @lunaki ♥️“ — UNIQUE (@unique_musica) January 23, 2022

RTVE también ampliará esta información en la rueda de prensa que tendrá lugar desde el Mirado del Castillo (Benidorm) a las 16:30 horas. Benidorm Fest se celebrará los días 26, 27 y 29 de enero. Mira la agenda y todos los eventos que hemos preparado.