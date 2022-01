Els turons de Mavecure és un dels atractius turístics del departament de Guainia a l’Amazones colombià. A més, “és un lloc molt important perquè és sagrat per diferents comunitats indígenes”, explica biòleg Fernando Carrillo a ‘Turisme rural al món’, disponible a RTVE Play.

Son tres monòlits situats a uns 50 kilòmetres al sud de la localitat d’Inírida i als quals només es pot accedir-hi pel riu que té el mateix nom que la població. Els tres turons són coneguts amb els noms de Pajarito, Mono i Mavecure, de 170, 480 y 712 metres d’alçada, respectivament.

A les gorgues d’erosió per on circula l’aigua a través de la roca, s’hi formen unes cobertures vegetals molt particulars. “Es diuen boscos de galeria i això que veiem, que corre a través de la pedra, és aigua de vessament que arrossega nutrients i per això el que trobem a la base dels turons són les cobertures vegetals pròpies d’aquests ecosistemes”, comenta el biòleg.

Com es van formar aquestes muntanyes? Segons Fernando Carrillo aquests turons són producte de la sedimentació de la sorra i el fang, però diu que també hi ha estudis que apunten que podrien ser manifestacions de magma.

La llegenda de la princesa Inírida

Existeixen diverses llegendes al voltant dels turons de Mavecure. Una d’elles és la de la princesa Inírida. La llegenda diu que en un punt del turó Pajarito hi ha una porta on està empresonada. “Es diu que el pare i la mare no volien que la seva filla es casés amb una persona no desitjada per ells i la processa va acabar tancant-se en aquesta roca. Per això, a les èpoques de grans pluges, quan l’aigua rellisca per les roques, sembla que la princesa Inírida està plorant per l’amor que no va poder arribar a tenir”, explica el biòleg.