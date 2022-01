4 pimientos Italianos

2 cebollas

1 morcilla de arroz:

500 g de harina

200 g de cerveza

100 g de agua con gas

10 g de levadura en polvo

Mermelada de pimientos

En un bol ponemos la harina, el agua con gas, la cerveza y removemos. Ponemos aceite a calentar en una sartén y cuando haya cogido temperatura, ponemos los pimientos enteros sin pelar. Tapamos la sartén. Ponemos otra sartén con aceite a calentar y, de mientras, cortamos las cebollas en aros. Añadimos la cebolla y la caramelizamos. Cuando los pimientos están fritos, los retiramos con cuidado para no quemarnos y los ponemos sobre papel de cocina para que escurra el aceite. Desmenuzamos la morcilla en un bol con la ayuda de las manos y de un tenedor. Removemos la cebolla que sigue en la sartén para que no se pegue. Mientras aún mantienen los pimientos el calor de haberse frito, retiramos la piel con las manos. Retiramos la cebolla caramelizada del fuego, hacemos con ella un montoncito sobre un plato y la enfriamos. Cuando esté fría la picamos, la mezclamos con la morcilla desmenuzada y la metemos en una manga pastelera. Cortamos la cabeza de los pimientos, la retiramos y los abrimos por la mitad. Rellenamos estos pimientos con la mezcla de cebolla y morcilla que hay dentro de la manga. Los cerramos enrollándolos con cuidado para que no se salga el relleno y los cortamos por la mitad. Los rebozamos en harina y los sujetamos con un palillo para que el relleno no se desvanezca. Los mojamos en la tempura que hemos preparado con la harina, el agua y la cerveza. Ponemos aceite a freír en una olla y, cuando esté caliente, añadimos los pimientos pasados por tempura. Una vez fritos, los retiramos y colocamos en el plato sobre una base de mermelada de pimientos.