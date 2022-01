Son famosos y son temidos. Los 5 concursantes que forman el equipo de cazadores tienen talento, fuerza y una amplia experiencia televisiva con lo que pondrán en jaque a los concursantes anónimos: su misión es que los participantes se vayan con las manos vacías. Su popularidad viene precedida del éxito que han alcanzado derrotando a sus rivales y, en algunos casos, del botín económico que se han llevado. 'La noche de los cazadores' se emite este lunes 17 de enero a las 22:40 horas en La 1 de RTVE.

Erundino Alonso, 'El justiciero' Natural de Madrid, Erudino es Ingeniero de montes en Guadalajara y uno de los personajes televisivos más conocido de nuestro país. Su primer éxito lo logró al convertirse en 'Magnifico' de Saber y ganar, el mítico programa de La 2 de RTVE. El madrileño 27 programas y recuerda su paso por concurso de forma amarga: "Tengo un recuerdo ligeramente agridulce de 'Saber y ganar' porque, sinceramente, fui con lo puesto allí. No me preparé nada absolutamente, me lo tomé como un divertimento porque no tenía ni la menor idea de que pudiera acabar dedicándome a esto", decía. Pero su fama creció como la espuma con 'Los lobos’, los grandes campeones que, tras más de dos años y quinientos programas, lograron hacerse con el bote de ‘¡Boom!’ con la friolera cifra de 6,6 millones de euros. Con esta gesta, él y sus compañeros, Valentín Ferrero, Manuel Zapata y Alberto Sanfrutos agrandaron su leyenda y lograron dos hitos que les permitieron entrar en El libro Guinness de los récords: más victorias consecutivas en un programa de televisión y el mayor premio económico ganado en un concurso televisivo. En la actualidad triunfa como 'cazador', gracias a su carisma y personalidad, pero sobre todo a su capacidad de concentración y su templanza, lo que hacen que sea un rival difícil de batir. “Trato de organizarme ciertas cuestiones, como leer la prensa para estar actualizado de lo que sucede en el mundo o buscarme ciertos temas que de otro modo nunca aprendería”, confirmaba el cazador. Erundino, 'El Justiciero' Erundino, 'El Justiciero' RTVE

Paz Herrera, 'La profesora' La arquitecta cántabra se corona como la reina de ‘Pasapalabra’ tras lograr el bote de 1,28 millones de euros, rompiendo el récord de permanencia en este concurso televisivo. Paz consiguió completar el rosco tras 136 programas, repartidos en dos tandas (54 y 87 ediciones). En su primera participación, no logró romper la hucha, pero finalmente pudo llevarse el premio y es la mujer que ha ganado una cuantía más alta en un concurso. Pero, no es oro todo lo que reluce: Paz tuvo que entregar 700 000 euros a Hacienda. "Todavía pienso que hasta en eso soy pánfila, ganar el bote el año que más se pagaba en impuestos", reconoce, a través de su cuenta de Twitter. Cuando ganó estaba en paro y dijo que el premio le sirvió para recuperar su vida previa a la crisis. Pero esta concursante tan querida y admirada hizo su primera aparición en 'Saber y ganar' en el año 1997: estuvo 54 programas y se llevó más de 62 000 euros para su bolsillo. Ha regresado al concurso de Jordi Hurtado, y lo hace en la edición del fin de semana. Ahora, dice que el cazador es un reto al que tiene que enfrentarse cada día y que tiene que seguir formándose para dar la talla. "Ni cuando estaba en 'Pasapalabra' estudié yo tanto como ahora, porque siento la responsabilidad de no quedar mal, de no dejar mal al programa. Continuamente estoy viendo cosas que no sé y apuntándolas porque tengo que esforzarme más", afirma. Sin embargo, no se pasa el día hincando codos y entre los hobbies de Paz destacan la pintura, el senderismo, el esquí, la fotografía… Su actividad es frenética y muestra de ello es la publicación de su libro 'Cuentos de María y Lucero'. Su constancia y su instinto de superación hacen que sea una concursante prácticamente invencible y una de las más temibles. Paz Herrera es La Profesora en El Cazador

Ruth de Andrés, 'La gobernanta' La de Alcobendas se hizo famosa en su paso por ‘Saber y Ganar’. 'La Magnífica' conquistó a la audiencia gracias a su alegría y espontaneidad, y permaneció durante 91 programas en los que llegó a embolsarse 50 000 euros, un dinero que, según dijo, destinó a arreglar su casa y al dentista. Es administrativa, y dedica su tiempo a reforzar sus conocimientos, siendo la historia y la geografía sus puntos fuertes. Pero todos tenemos un punto débil y ella tiene dos: la música moderna y el fútbol. Con su picaresca y capacidad para ponerse en el ‘papel de mala’, Ruth pone a prueba a los concursantes en ‘El Cazador’ con su implable sabiduría. Su paso por el programa de RTVE es una oportunidad que le viene como anillo al dedo. "Yo ya no esperaba volver a trabajar en la vida, dado el panorama laboral actual, y resulta que he podido ganarme la vida haciendo algo que me divierte, y que no me cuesta trabajo, porque a mí me gusta estudiar a diario. No es ningún sacrificio para mí", afirmaba la Gobernanta. ¿Te atreves con el desafío? RTVE

Lilit Manukyan, 'La espía' Si Paz es la 'Reina' de Pasapalabra, Lilit es la princesa. La armenia afincada en Valencia es la única concursante cuya lengua materna no es el español que se ha hecho con el bote de ‘Pasapalabra’: un premio 318 000. A esta hazaña hay que sumar que es la segunda mujer con mayor permanencia en el concurso: 85 entregas en cuatro etapas, un hito que tiene un gran mérito, pues decidió dejar Rusia en 2007 para emprender una nueva vida en un país más democrático. España fue la opción escogida al tener una prima viviendo aquí. Sus primeros años en el país fueron duros, pues con poco dinero en el bolsillo tenía que hacer múltiples trabajos para poder sobrevivir: limpiadora, niñera, traductora… Y todo lo hizo con la dificultad de que no hablaba español. Esta economista, técnica de Comercio Exterior, aprendió el idioma gracias al concurso televisivo. "Dedicaba seis horas al día de estudio, era una inversión y al final mereció la pena", comentaba Lilit en una entrevista. Gracias a sus conocimientos y a su talento se le abrieron más puertas, y aprobó la oposición de RENFE. Actualmente se encuentra en las taquillas y en atención al cliente de la Estación del Norte de Valencia. Sus armas contra los rivales son la inteligencia y la disciplina, convirtiéndola en una oponente letal para los concursantes que se enfrentan a ella en ‘El cazador’. Lili, La Espía en El Cazador RTVE