30.000 kilómetros, 28 países, 27 mecánicos y 18 piezas cambiadas. Así podría resumirse el cuaderno de a bordo de Eva Serra y Ana Vega, dos aventureras que en 2015 se pusieron al volante de un Citroën 2CV para comprobar qué había más allá de su zona de confort. Se encontraron “un viaje sobre todo de transformación, más que geográfico (…) Una vuelta de tuerca en todos los sentidos”, reconoce Eva Serra desde Rne Girona.

Ana Vega y Eva Serra, en un momento de su viaje

Pero en esa hoja de ruta también hubo momentos difíciles. “Por ejemplo, acampando en Bulgaria, nos visitó la Policía y no fue nada agradable. Esa misma noche, casualmente, nos robaron la batería del coche”, recuerda.

Eva Serra interviene desde Rne Girona rne

En la cara buena, muchas personas que las acercaron a experiencias como la recogida de la uva en el sur de la Toscana; “fue en una pequeña bodega. A cambio del trabajo, nos quedamos unos días y conocimos las fiestas de la vendimia”, apunta.

Todas estas aventuras, incluido su paso por un campo de refugiados, aparecen recogidas en el libro Dos cabras a 80 km/h, el periplo a bordo de un Citroën 2CV de 1983, propiedad de Ana Vega.

Uno de los fabulosos paisajes que se encontraron nuestras aventureras en el camino

En torno a este vehículo, presentado hace 74 años en París, gira un nuevo Memoria de delfín en el que regresamos a 1948, una época en la que sonaban grandes voces como la que nos acerca Beatriz Pecker: Anita Ellis, cantante canadiense que interpretó distintas canciones en el cine, en películas como Gilda, con Rita Hayworth.

No se queda atrás nuestro personaje del año, Donna Summer (Boston, EE.UU, 31 de diciembre de 1948), y sus éxitos inigualables, como “Love to love you baby”, inspirado en el "Je T’aime" de Jane Birkin y Serge Gainsbourg de 1969, que esta semana pincha Patricia Costa.

Pero 1948 fue mucho más. También el año en que Camilo José Cela publicaba, según sus palabras, el que sería su libro "más sencillo, más inmediato y directo": Viaje a la Alcarria, escrito después de recorrer a pie esta comarca olvidada de la provincia de Guadalajara, como nos cuenta Lucía Sancho.

Tampoco faltan los enigmas de la época. Con David Zurdo abrimos las páginas del caso Somerton Man. Su cuerpo apareció en una playa de Adelaida (Australia), pero nunca se le puso nombre y apellido. La principal teoría es que se trataba de un espía. El cuerpo fue embalsamado y enterrado en 1949, pero en 2021 se exhumó para seguir investigando con muestras de ADN.

Beret (Sevilla, 1996) se dio a conocer con el tema "Lo siento" rne





Nos despedimos con JPelirrojo y temas como “Confess”, de Patti Page; y “Lo siento”, de Beret, con más denominadores comunes de lo que parece.