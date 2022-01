Punt final a la vaga en el servei de recollida d'escombraries

Els escombriaires de Salt han posat fi a tres setmanes de vaga. Ho han fet després d'una reunió maratoniana amb l'empresa FCC Medio Ambiente, que ha acabat a quarts de cinc de la matinada d'aquest dissabte, i de la ratificació posterior dels treballadors en assemblea. D'aquesta manera s'acaba amb 21 dies d'aturada i els escombriaires de Salt tornaran a recollir la brossa de la ciutat.

Han fet falta quatre reunions de mediació entre les dues parts per arribar a un acord que, finalment ha estat satisfactori per treballadors i empresa. Tot plegat, després que l'Ajuntament donés 24 hores aquest divendres a les parts perquè es posessin d'acord, o si no, hauria fet actuar l'empresa que tenia contractada per netejar els contenidors.

El consistori ha fet una valoració positiva de la resolució del conflicte i ha explicat que l'acord no suposarà cap cost addicional per als pressupostos municipals. A més a més, ha anunciat que en el rebut de l'any vinent es compensarà els veïns que han resultats afectats per aquestes tres setmanes d'aturada en què no han pogut gaudir d'un servei adequat.

La vaga de recollida d'escombraries de Salt va començar la nit del 25 de desembre. Els sindicats la van convocar al·legant dos motius: per una banda, la falta d'un conveni laboral i la contractació del personal eventual. Per l'altra, consideraven que hi havia pocs camions i molt vells i una plaga de rates. Des del primer dia, la quarantena de treballadors en vaga va instal·lar un campament davant de l'empresa i va passar a fer només els serveis mínims.



El 28 de desembre es va fer la primera jornada de mediació, després de quatre dies de vaga. La reunió, però, va acabar sense cap acord després de deu hores. Mentrestant, l'Ajuntament de Salt instava els treballadors i els directius d'FCC (l'empresa subcontractada per fer la neteja) que arribessin a un acord. Les reunions, però, no fructificaven i els treballadors van optar per organitzar una manifestació que va acabar davant de l'Ajuntament de Salt.