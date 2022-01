L'Ajuntament de Salt (Gironès) dona 24 hores de marge a l'empresa de recollida d'escombraries perquè comenci a netejar tots els contenidors i els carrers o activarà el dispositiu de treballadors extern. L'alcalde del municipi, Jordi Viñas, ha assegurat que tenen un segon informe de Salut Pública que els avala per contractar una empresa externa. Viñas ha remarcat que en cap cas es vulnera el dret a vaga dels treballadors, sinó que es vol garantir la salubritat dels saltencs. El batlle també ha anunciat que aquest migdia hi havia una nova taula de mediació i ha demanat als treballadors i l'empresa que no s'aixequin fins que es resolgui el conflicte.

La vaga del servei de recollida d'escombraries ha durat 21 dies | ACN

21 dies d'insalubritat La vaga de recollida d'escombraries al municipi de Salt encara segueix vigent i aquest divendres es compleixen 21 dies des de l'inici de la protesta. De moment, el conflicte encara s'ha de resoldre, però l'Ajuntament de Salt manté el pols amb la concessionària per complir amb els serveis mínims.



Aquest divendres al migdia ha anunciat que dona 24 hores a FCC perquè engegui un dispositiu extraordinari de neteja per garantir la salubritat dels carrers del municipi.



Viñas ha donat aquest ultimàtum a la concessionària per garantir la salubritat dels contenidors. Si abans d'aquest dissabte al migdia l'empresa no ha activat més dispositius, es contractarà una empresa externa per començar a netejar els carrers i recollir les deixalles acumulades.



Aquest dispositiu extern va en paral·lel a l'expedient sancionador que té obert el consistori per incompliment dels serveis mínims. L'alcalde ha apuntat que a hores d'ara podria superar els 200.000 euros de multa, que s'hauran de pagar tot i que l'empresa activi més treballadors abans del dissabte.



Jordi Viñas ha recordat que els serveis tècnics fan "informes mediambientals diàriament" sobre l'estat dels contenidors i els envien als departaments de Treball i Salut per demostrar l'incompliment dels serveis i també la manca de salut pública als carrers. De fet, el consistori ha recordat que durant els primers 18 dies de protesta un 81% dels contenidors s'havia recollit tres vegades o menys, quan la normativa exigeix fer-ho cada 48 hores.