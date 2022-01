L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, insta als treballadors de les escombraries i a FCC a "moure fitxa" per desencallar la vaga que va començar fa cinc dies. L'ajuntament ha afirmat que "no negocia directament" i que "l'immobilisme de les parts és incomprensible".

En el quint dia de l'aturada dels treballadors de les escombraries els vaguistes han començat a recollir les deixalles del sector centre de Salt. Han assegurat que ho fan per iniciativa pròpia. Viñas ha afirmat que des del consistori estan "contents" que la zona es netegi. Ha deixat clar que el seu paper és "garantir que es compleixin els serveis mínims". I com que no s'ha fet, per això han obert un expedient sancionador a FCC.

01.21 min La brossa protagonitza els carrers de Salt en el quart dia de vaga

Brossa acumulada als carrers En el quart dia de vaga dels treballadors de les escombraries de Salt es podien veure les conseqüències: brossa amuntonada als carrers del municipi. Les bosses de deixalles al voltant dels contenidors provocaven una imatge bruta de la ciutat i en alguns carrers bloquejaven el pas als vianants. La insalubritat també havia augmentat. La brossa s'amuntega als carrers de Salt La vaga d'escombraries va començar el dia de Nadal. Segons ha assegurat el consistori, la vaga ha provocat que "l'acumulació de residus comenci a ser un problema de salut pública i de mobilitat per a les persones al municipi".

Millores laborals i salarials Els treballadors demanen millores laborals i salarials i un nou conveni. Una altra de les queixes de la plantilla és la insalubritat dels contenidors, on asseguren que hi ha plagues de rates.