Avui fa dos anys de l'explosió a la planta Iqoxe de Tarragona i a les 18:15 h d'aquest vespre, veïns i sindicats s'hi manifestaran per exigir més seguretat a la química. Denuncien la lentitud de les administracions en la presa de mesures que evitin un nou accident com el que va costar la vida a dos treballadors i un veí de Torreforta, ferir a altres 4 persones i molts danys materials.

01.00 min IQOXE comença el 2022 amb totes les unitats de producció en funcionament | Pilar Ribas

50 sensors de toxicitat Els veïns dels barris de Ponent, propers al polígon petroquímic, comparteixen el mateix neguit d'ara fa dos anys. Asseguren que no sabrien com actuar en el cas d'una altra emergència química i lamenten que no s'hagin fet simulacres ni campanyes informatives des del fatídic accident. Malgrat que el Govern ja ha instal·lat una cinquantena de sensors de toxicitat i ha anunciat que col·locarà tres noves sirenes -dues a Reus i una a Salou- en els pròxims sis mesos, els veïns reclamen que s'acceleri la implementació del Plaseqta. El territori va recuperar el pla propi després de l'explosió, ja que fins llavors les emergències es gestionaven amb el Plaseqcat, d'àmbit nacional. Interior col·loca uns sensors que permetran detectar núvols tòxics al polígon químic de Tarragona



"No s'ha avançat gens, estem molt preocupats perquè veiem que passen els anys i sembla que no hagi passat res", assenyala López. En la mateixa línia, es posiciona la presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista Loli Gutiérrez que reclama que es facin simulacres a les escoles i que es concreti com haurien d'actuar els paradistes del mercat de Bonavista. "Després de dos anys ens trobem amb la mateixa situació, hi ha alguna millora, però tot va molt a poc a poc, al barri la percepció de por és la mateixa", assegura.

Sistema d'alertes, al juny Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, torna a exigir celeritat a l'Estat en la transposició de la directiva comunitària que permetrà activar el sistema d'avisos a través de telèfon mòbil en cas d'emergències. El govern espanyol disposa fins al juny d'aquest any per fer-ho i s'hi ha compromès públicament.



El sistema de missatgeria ja funciona en alguns països d'Europa i permet enviar missatges a la població a través dels mòbils en cas que hi hagi una situació d'emergència. La Generalitat contempla aplicar aquest sistema tant en possibles accidents químics en el marc del Plaseqta com en els casos d'inundacions o terratrèmols, entre altres.



Tant l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, com el de Tarragona, assenyalen que el Plaseqta s'hauria de dotar de més recursos econòmics. Tot i això, celebren el retorn del pla perquè consideren que és essencial que les emergències es gestionin i es controlin des del territori per evitar la descoordinació que es va viure el dia de l'explosió.

Els sindicats demanen més coordinació dels plans d'autoprotecció Des de la UGT i CCOO també critiquen que no s'ha avançat en matèria de seguretat a la indústria química des de l'explosió d'IQOXE. L'accident, afirmen, va evidenciar que les empreses actuaven de forma diferent davant d'una emergència. Per això, indiquen que és necessari que formin part de les meses tècniques i que es millori la coordinació dels plans d'autoprotecció de les companyies.



Els sindicalistes recorden que han interposat una dotzena de denúncies a Inspecció de Treball per tota mena d'incompliments i lamenten que IQOXE no ha fet autocrítica dels fets ocorreguts.



En canvi, IQOXE celebra que ja torna a produir al ritme previ al sinistre. Aquest desembre la companyia va obtenir els permisos per tornar a engegar tres unitats de derivats d'òxid d'etilè. Se sumen a una quarta que ja fa mesos que està en funcionament així com a una planta que produeix òxid d'etilè. Cal recordar que el reactor que va explotar era d'una de les plantes de derivats, la qual no s'ha reconstruït. L'empresa ha invertit 40 MEUR en reparar els danys de la deflagració i en la nova maquinària i instal·lacions.