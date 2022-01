5 recetas para sacarle partido a la alcachofa

La cuesta de enero trae algunas penas, pero las penas con alcachofas son menos penas. ¿O no? Esta flor, famosa por tener una oda de Pablo Neruda dedicada y por lo bien que sienta incorporarla a todo tipo de guisos, tiene un sabor y unas hojas delicadas a pesar de las apariencias, ya que se oscurecen por pardeamiento enzimático rápidamente si no la manipulamos adecuadamente. Para evitarlo, puedes añadir unas rodajas de limón al agua donde reposen o unas ramitas de perejil: ambos ingredientes tienen vitamina C, lo que evitará que las alcachofas pierdan su color.

Ahora que ya sabes cómo hacer que las alcachofas no se oscurezcan, pon en práctica este truco en las siguientes recetas:

Rosa de alcachofas 14.44 min Torres en la cocina - Rosa de alcachofas

En esta receta de los Hermanos Torres, no cabe ninguna duda de que la alcachofa es una flor: al abrirla y cortarla, toma forma de una flor clásica como una rosa. Los cocineros la confitan y la acompañan con una salsa tártara de alcaparras, pepinillos y cebolla tierna, cuya base es la mayonesa, así que esta receta es fácilmente veganizable.

Hummus de alcachofa 03.32 min Receta de hummus de alcachofa

Pocas cosas hay en esta vida que no se puedan convertir en hummus. ¡La alcachofa no iba a ser de menos! En esta receta, se incorporan las alcachofas a una base de hummus tradicional, con sus garbanzos cocidos, su bien de tahini y su chorro de limón. Para acompañar, unos crackers de quinoa que se hacen en el horno en un santiamén.

Alcachofas sin pelar con miel y mostaza 05.15 min Alcachofas, mostaza y miel y poco más. Es todo lo necesario apr ahacer esta receta, que es un platazo. Puedes acompañarlas de jamón o cecina, el maridaje perfecto.

Sergio nos trae un recetón fácil y rápido que evita ese paso tan tedioso de preparar alcachofas: pelarlas. El truco es asarlas al horno para que así, una vez cocinadas, las partes duras se desprendan fácilmente de ese interior suave y blando que nos gusta comer. Para darles todavía más sabor, el cocinero nos propone una salsa de miel y mostaza que está irresistible.

Crema de alcachofas 12.13 min "Crema de alcachofas" de Dani García

El fino sabor de las alcachofas queda de perlas en esta crema sedosa que nos propone Dani García, con alcachofas y nada más, apta para veganos. Si se le quiere dar un aporte cárnico, un poco de jamón salteado le quedará fenomenal. Si queeremos seguir con una receta vegana, unos picatostes dorados con romero y espolvoreados con levadura de cerveza le aportarán sabor y textura.