La presentadora y modelo Mariló Montero recibirá una indemnización de 340.000 euros por unas fotografías robadas en topless durante unas vacaciones en Maldivas y Bora Bora. Unos hechos que se produjeron, precisamente, cuando Mariló se encontraba trabajando en el programa La Mañana de La 1 de TVE.

Una condena histórica a dos paparazzi que supone la mayor cantidad económica sentenciada en compensación por un delito de intromisión en los derechos a la intimidad y el honor. Y es que, si bien las fotografias no habrían llegado a venderse, sí fueron utilizadas para describir exahustivamente el cuerpo desnudo de Mariló Montero y realizar insinuaciones sobre su orientación sexual.

"Existe el derecho a la información y el derecho a la intimidad, y hay veces que colisionan. En ese caso, hay que valorar si es importante ver el pecho de Mariló Montero con una amiga en una habitación privada. No, por lo tanto prima el derecho a la intimidad de Mariló Montero", ha explicado en Mejor Contigo el abogado Joaquín Moeckel.

La indemnización más cuantiosa, aunque no la primera

El de Mariló Montero no es el primer caso de este carácter se dirime en los tribunales y termina con una sentencia de indemnización económica, pero se ha convertido en la más cuantiosa. "El honor de la persona y la intimidad no tiene precio, o en todo caso se lo pongo yo. El mensaje no es devolver lo que has ganado, sino de carácter disuasorio para que no se vuelva a hacer fotos sin permiso", puntualiza Joaquín Moeckel.

La revista Interviú fue condenada a pagar hasta 310.000 euros a Elsa Pataky después de publicar en una portada del año 2007 unas fotos suyas en topless en la playa. La también actriz Inma Cuesta denunció a la revista 'Qué me dices' por el mismo hecho, lo que desembocó en una indemnización de 100.000 euros, la misma cantidad que tuvo que abonar el medio que publicó unas imágenes similares de Kate Middleton, duquesa de Cambridge.

"En cuanto a la parte penal, se está haciendo una revelación de secretos", lo cual implicaría la comisión de otro delito diferente, por el que los fotógrafos podrían enfrentarse a hasta seis años de prisión y seis de inhabilitación.