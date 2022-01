Discoteques obertes: clients es queixen de l'escàs compliment de mesures

L'oci nocturn fa tres setmanes que està tancat a Catalunya, però hi ha discoteques al passeig marítim de Barcelona que continuen obrint fins poc abans del toc de queda. Alguns clients asseguren que s'incompleixen restriccions, mentre que la patronal del sector ho nega.

Els locals tenen doble llicència, de restaurant i de discoteca, per la qual cosa poden estar oberts com a restaurants fins a les 00.30 hores sense incomplir les actuals restriccions per la covid.

Diversos clients han assegurat, però, que no es respecten les mesures de seguretat, com la mascareta i la distància de seguretat . Un vídeo que s'ha viralitzat mostra aquestes afirmacions. De fet, aquesta activitat no està actualment permesa, ja que els locals d'oci nocturn estan tancats en compliment de les restriccions vigents a Catalunya per frenar la sisena onada de la covid.

Les patronals d'oci es defensen

Les patronals de l'oci nocturn han insistit que aquests locals tenen doble llicència de restaurant-bar i de discoteca i que ara mateix poden obrir amb el 50% de l'aforament. "El que no podem fer nosaltres és estar controlant cada persona del local, que ningú s'aixequi i no es mogui", ha dit el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas. Aquest ha afegit que els locals "fan el possible per controlar" i per recordar els clients que "s'han de posar la mascareta mentre no estan consumint i que està prohibit ballar".

Amb tot, ha dit que és preferible que les persones surtin en "espais legals, supervisats i controlables per la policia" que no en "festes il·legals on tothom està apilonat". De fet, la federació ha alertat del retorn dels 'botellons' si s'aixeca el toc de queda i es manté l'oci nocturn tancat.