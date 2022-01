La pandèmia no frena la campanya de rebaixes

Molts comerços mostren ja als seus aparadors el cartell de “rebaixes”. Després d'una campanya de Nadal fluixa, els petits establiments i botiguers esperen augmentar les vendes durant les rebaixes. Els experts afirmen que la facturació pot ser superior si es compara amb el 2020, any prepandèmia.

El sector considera aquesta campanya necessària i bàsica per recuperar part de les vendes que no s'han fet durant aquestes festes. Han estat unes setmanes dures pel comerç a causa de la variant òmicron i les noves restriccions. Per aquest motiu, confien a donar sortida als estocs i que la gent perdi la por a sortir al carrer i vagi a les botigues.

El sector espera un augment del 10% de les vendes David Sánchez, president de Comertia, ha afirmat que “veiem que les persones tenen moltes ganes de consumir. I la campanya de rebaixes serà agressiva. Tot això apunta que serà una campanya positiva”. Els comerciants preveuen que la facturació durant la campanya d’enguany sigui un 10% superior a la del gener de 2020. El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, ha dit que les rebaixes que comencen aquest divendres són "bàsiques per acabar amb el període de vendes de Nadal" i donar sortida als estocs. També ha apuntat que són "molt necessàries" després que les campanyes d'estiu ja "s'hagin perdut bastant". El comerç tanca una altra campanya de Nadal "fluixa" El comerç es queixa també que les grans marques i plataformes digitals avancin la campanya de descomptes. Lamenten que els grans establiments facin descomptes pràcticament tot l'any.

Les rebaixes creen més de 28.000 llocs de treball Segons estimacions de la companyia de recursos humans ADECCO, les rebaixes d'enguany ocuparan a Catalunya més de 28.000 treballadors, gairebé un 10% més que el mateix període de l'any passat. La majoria de noves contractacions es concentraran en el sector del comerç electrònic i no tant en les botigues físiques. Aquestes es veuen més afectades per les restriccions d'aforament i per les preferències dels usuaris a evitar les aglomeracions. Quines restriccions hi haurà aquest Nadal a Catalunya? Alguns dels perfils més demandats en aquesta campanya seran els dependents, promotors, comercials, teleoperadors i hostesses. A més de treballadors per a tasques de preparació i distribució d'enviaments a través del comerç electrònic, com empaquetadors, mossos de magatzem i personal destinat a l'última milla.

Tranquil·litat malgrat les restriccions Tot i que la campanya de rebaixes d'enguany encara estarà marcada per aquesta restricció d'aforaments, el sector es mostra tranquil. "L'esperit de les rebaixes és el d'acabar una temporada i fer canvi d'aparadors. Per no emmagatzemar productes, es rebaixa el preu", ha comentat David Sánchez. "Aquest esperit sempre ha existit i continuarà existint", ha afegit. L'oci nocturn i la restauració demanen al TSJC aturar les restriccions



És per això que vaticina una campanya "positiva" que millorarà les xifres prèvies a l'esclat de la pandèmia. "Ja portem diversos mesos superant les vendes de 2019, i creiem que aquest gener també es donarà el cas", subratlla.

Menys aglomeracions per la pandèmia La primera jornada de les rebaixes d’hivern a Catalunya s’ha encetat amb menys massificacions als eixos comercials que d’altres anys. 00.46 min La primera jornada de rebaixes arrenca sense massificacions | Lourdes Gata Al Portal de l’Àngel de Barcelona, tot i el degoteig incessant de compradors, els botiguers reconeixen que les restriccions per la pandèmia no afavoreix que la gent vulgui sortir massivament a comprar per evitar aglomeracions. Alguns ha preferit anar d’hora a comprar per no haver de fer cues. Alguns dels venedors són conscients que la situació epidemiològica no ajuda i no creuen que hi tornin a haver les aglomeracions en hores punta de Nadal.