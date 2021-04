El tancament de comerços per la pandèmia duplica les obertures

Un any de pandèmia ha deixat quasi el doble de tancaments al comerç català que d'obertures de nous negocis. Una tendència que es mantindrà, segons l'informe de l'associació Comertia, ja que el 90 per cent de les botigues ha reduït facturació però només la meitat ha rebut ajudes.

L’enquesta realitzada entre els seus associats també deixa en evidència que fins a un 56% dels establiments catalans afectats per la pandèmia encara no ha rebut les ajudes compromeses

En total, 50 noves empreses han obert però 84 que ja existien han tancat, "moltes" de les quals es dedicaven a la restauració i, en general, el volum de pèrdues ha estat d'entre el milió i els cinc milions per al 43% de les empreses, i inferior al milió per al 36% dels enquestats.

El sector de la moda , i sobretot, el de la restauració ha sigut el que aglutina més tancaments , ja que els restaurants no poden donar sopars des de fa mesos, i els bars de centres comercials estan tancats des d'octubre. Per cada cinc nous establiments, 8 han abaixat la persiana . Una tendència que va a més, segons ha explicat David Sánchez, president de Comertia. Per contra, el sector de l'alimentació ha aprofitat el forat de la restauració per obrir nous negocis.

Hi ha 8 tancaments per cada 5 noves obertures

Mes de la meitat sense ajudes directes

Amb tot, el 90 per cent dels comerços van reduir facturació l'any passat, i que més de la meitat (56%) no ha rebut ajudes directes. Comertia denuncia que el 70% de les botigues de centres comercials no han arribat a un acord per rebaixar el lloguer, per això un de cada 4 ha portat la problemàtica als tribunals.

Sánchez a advertit que les empreses "ja no tenen recursos propis ni capacitat per a hipotecar-se", per la qual cosa cada setmana hi haurà més tancaments que l'anterior. En aquest sentit, ha defensat que "és més econòmic invertir en un companyia perquè hiverni que deixar-la morir".