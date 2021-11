Els petits comerços es sumen al Gran Recapte d'Aliments

El 19 de novembre comença el Gran Recapte d’Aliments, una jornada que el Banc dels Aliments considera “imprescindible” per atendre a 265.000 persones que es troben en una situació de pobresa greu, una xifra que ha augmentat un 35 % des de l’esclat de la pandèmia. La principal novetat de l’edició del 2021 és que el petit comerç s’incorporarà per primer cop a la campanya. Ho farà a través d’una aplicació que permetrà fer donacions “en tan sols tres clics”.

No hi haurà donacions d’aliments físicament, seran virtuals

Crida a la solidaritat del Banc d’Aliments

La campanya del Gran Recapte de l’any passat va recaptar 7,8 milions d’euros, "tot un èxit" segons el director del Banc d’Aliments. No obstant això, l’encariment de preus d’alimentació i l'esgotament de les ajudes socials són motius que preocupen al Banc dels Aliments per no poder fer front a tota la demanda. Per aquesta raó, en l’entrevista al Cafè d’Idees de Ràdio 4 i La 2, Fatjó-Vila ha fet una crida a la solidaritat i ha declarat que "es necessita repetir les xifres de l’any passat per poder abastir als més necessitats".