L'Ajuntament de Barcelona ha presentat l'operador publicoprivat metropolità d'habitatge (Habitatge Metropolis Barcelona-HMB) que preveu aixecar 4.500 pisos de lloguer assequible en 8 anys. Des del consistori destaquen que es tracta de la primera societat de capital mixt d'habitatge de lloguer assequible de l'Estat, participada per l'AMB (25%), l'Ajuntament de Barcelona (25%) i la unió de les empreses Cevasa-Neinor (50%).

01.18 min Col·laboració público-privada per construir pisos de lloguer assequible | MARGA ESPARZA

La primera fase del projecte ja disposa de 6 solars, 3 a Barcelona i 3 a Sant Boi de Llobregat, Montgat i Sant Adrià de Besòs, on s’hi construiran 640 habitatges perquè hi visquin unes 1.600 persones. La previsió és que els pisos es comencin a construir a finals de l’any vinent, i els lloguers que es cobraran no seran socials però sí més econòmics que els de mercat, amb un preu d’entre 400 i 750 euros mensuals.

Un model per al futur L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, considera important que l’acord de col·laboració garantirà el control públic dels habitatges un cop edificats per evitar que acabin sent objecte d’especulació al mercat immobiliari. Espera que sigui un èxit per Barcelona i l'àrea metropolitana però també que es converteixi en un referent que pugui ser replicat per altres administracions.



En l'acte de presentació, l'alcaldessa ha indicat que es tracta d'associar-se amb empreses privades amb llarga experiència i professionalitat acreditada. En una línia similar s'ha expressat Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB, que ha recordat que el projecte d'un operador mixt per fer habitatge assequible és un exemple clar de suma d'esforços entre el sector públic i privats per millorar les ciutats. La construcció d’aquests 4.500 pisos suposarà una inversió de 600 milions d’euros. El promotor haurà de garantir la qualitat ambiental i la sostenibilitat de les construccions, amb criteris d'estalvi energètic. A més a més, els projectes hauran de fomentar la qualitat arquitectònica, l'accessibilitat universal i garantir espais comunitaris i exteriors de qualitat.