Catalunya rasca part del segon i el tercer premi del sorteig de Reis

Catalunya s’ha de conformar a esgarrapar part del segon i el tercer premi del sorteig de Reis. El primer premi, valorat en 2 milions d'euros cada sèrie, ha estat per al 41655, ha caigut íntegrament a Logronyo.

El segon repartit arreu de Catalunya El segon premi del “Niño”, que ha estat per al 44469, valorat en 750.000 euros cada sèrie ha estat molt repartit arreu de l'Estat. Només a Catalunya, una vintena d'administracions de municipis de la província de Barcelona han repartit algun dècim. Són 6 administracions de Barcelona ciutat en punts de venda situats entre d'altres al Corte Inglés, al centre comercial de las Arenas i a Diagonal Mar. També s'ha repartit sort a dues administracions de Manresa, dos de Cornellà i una d'Argentona, Sant Cugat del Vallès, Vic, Sant Fruitós del Bages, Puig-Reig i Sant Adrià de Besòs, entre d'altres. Imatge del bombo de la loteria de Reis de 2022 A Girona, també ha esquitxat el segon premi a Roses i Figueres, on s'ha venut només un dècim per administració. Aquestes dues ciutats han rebut 150.000 euros en total. Lleida no ha vist enguany la sort, però a Tarragona també ha arribat el segon premi, en contret, a l'Espluga de Francolí i a Falset. 02.11 min El segundo premio de la Lotería del Niño, el 44.469, muy repartido por España Entre altres llocs, ha caigut a Saragossa, València, Toledo, Múrcia, la Corunya, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Segòvia, Treceño (Cantàbria), Gijón (Astúries) o Carpio (Valladolid).

La intuïció d'un premi a Terrassa La llibreria familiar Arenas d'Argentona (Barcelona) ha estat una de les administracions que ha repartit part del segon premi del Nen: "A la gent li fa molta il·lusió, i la setmana que vindran més persones" ha dit la propietària, Xantal Guardia Arenas. En canvi a Llaminadures Ca n'Aurell, un establiment de Terrassa que combina la venda de llaminadures i loteries, ha repartit també part del segon premi: "Tenia la intuïció que repartiríem un premi", ha assegurat la seva propietària, Vanesa Martínez. La botiga 'La Fada de la Sort', un establiment mixt que ven llaminadures i loteries a Cornellà de Llobregat (Barcelona), ha repartit també part del segon premi, encara sense conèixer el nombre de dècims venuts: "Encara que sigui un estem contents", ha dit la titular Raquel Francisca Ametller. "Fa molts anys que som aquí, som dels primers que vam agafar les loteries", ha explicat, afegint que estan molt contents que el segon premi hagi estat tan repartit, perquè això significa que li toca a molta gent.

Un pessic també a Roses, Figueres o Falset A Girona, també ha esquitxat el segon premi a Roses i Figueres, on s'ha venut només un dècim per administració. Aquestes dues ciutats han rebut 150.000 euros en total. Lleida no ha vist enguany la sort, però a Tarragona també ha arribat el segon premi, en contret, a l'Espluga de Francolí i a Falset.

El tercer a l'Hospitalet del Llobregat Pel que fa al tercer premi (250.000 euros la sèrie), ha estat per al 19467, s’ha venut parcialment a l'avinguda del Carrilet de l’Hospitalet de Llobregat, concretament a l'administració del 'Gato'. Entre els afortunats que s'hi han atensat hi ha el Manuel que en declaracions a Ràdio 4 ha reconegut que els 25.000 li arriben en un bon moment perquè es trobava a l'atur. 01.13 min L'Hospitalet celebra un pessic del tercer premi del sorteig de Reis | Maite Boada El responsable de l'administració, per la seva banda, ha dit estar "molt content, sobretot després d'aquests mesos tan durs", ha expressat Antonio Ávila, que ha destacat com la pandèmia ha afectat el barri on es troba l'administració, el de Sant Josep, i els polígons industrials i les oficines que hi ha a tocar. Ávila va comprar el local fa tres anys i en els darrers mesos ha venut dos premis importants -per Sant Joan va repartir 1 milió d'euros-. Catalunya preveu augmentar les vendes pel sorteig del Niño