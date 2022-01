Salut espera poder arribar al sostre de la sisena onada la setmana vinent una vegada la corba epidèmica ha començat a frenar-se a Catalunya. Aquest dimecres la velocitat de propagació del virus (Rt) ha baixat a 1,39, i encadena ja cinc dies a la baixa. També s’ha començat a reduir el risc de rebrot que ja està per sota dels quatre mil punts, tot i que segueix sent altíssim (3.852).

La secretaria de Salut Pública, Carme Cabezas, reconeix que estan a l'espera de veure que ha passat amb Nadal i especialment amb els casos que s'acabin derivant de les interaccions de Cap d'Any. Tot i això, apunta que alguns indicadors comencen a assenyalar "que ja no estem pujant tant". La pràctica totalitat dels nous casos ja són de la variant òmicron, tot i que de moment no estan arribant a les UCI per la seva menor gravetat.

La vacunació marca la diferència en la pressió hospitalària de la sisena onada EFE / Manuel Lorenzo

Creix la pressió als hospitals En les últimes 24 hores s'han registrat 66 morts i el total de morts és de 24.692: són 15.723 en hospital o centre sanitari, 4.665 en residència, 1.282 en domicili i 3.022 que no són classificables per falta d'informació. Quant als pacients ingressats actualment, la xifra se situa en 1.856, 62 més que en l'últim recompte. Un total de 468 pacients es troben ingressats en unitats de vigilància intensiva (UCI) de centres públics i privats, set menys que en l'últim recompte: 311 necessiten ventilació invasiva (intubació), 14 requereixen oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO), i 143, suport sense intubació. “�� Només el 2% dels nous positius són reinfeccions.



15 vegades menys possibilitats d'acabar a l'UCI Catalunya ha administrat la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus a un total de 6.346.049 persones des que va començar la campanya de vacunació, dels quals 6.093.214 ja tenen la pauta completa, i hi ha 2.078.465 immunitzats amb tercera dosi. La secretaria de Salut Pública ha destacat que les dosis de record de la vacuna redueixen més de 15 vegades la possibilitat d'acabar a la UCI i el risc d'hospitalització també cau dràsticament dues setmanes després rebre la tercera dosi. “�� El risc d'hospitalització baixa fins al 88% dues setmanes després de rebre la tercera dosi.



