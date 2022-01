Augmenta la demanda de joguines relacionades amb la salut

Hores abans que els Reis carreguin els regals als sacs per la Nit de Reis, les botigues de joguines s'afanyen per tenir-ho tot a punt i facilitar-los la feina. Els Reis mags volen deixar tothom content i tenen molta feina a buscar i recollir totes les comandes.

La pandèmia ha influït en les preferències dels més petits i entre les peticions per aquest Nadal, hi ha joguines relacionades amb la salut. També han augmentat les comandes de jocs de taula.

Les joguines relacionades amb sèries de televisió i amb YouTube continuen, però, sent les més demandades. I a les botigues s’han exhaurit. Per això, els Reis Mags han de fer el doble de feina per aconseguir que tots els nens i nenes estiguin contents.

El sector de les joguines supera les vendes de 2019 El sector de la joguina viu una bona recuperació i supera ja les xifres de prepandèmia, tant en vendes com en exportacions. 01.15 min El sector de les joguines supera les vendes de 2019 | Climent Sabater Les empreses dedicades a la fabricació i comercialització de joguines recuperen l'ànim. A poc per tancar la campanya de Nadal, ja ha superat les xifres de vendes i exportacions d'abans de la pandèmia. Enguany, quan els jocs de taula han experimentat una revifada arran del confinament, l'estrella tornen a ser les nines. Abans de poder comptabilitzar el final del mes de desembre i la primera setmana de gener, el sector de les joguines ja supera en un 9 % les vendes de 2019 i en un 13 % les exportacions. En la campanya de 2021, les joguines estrella tornen a ser les nines, ocupen cinc dels deu primers llocs del rànquing, però també les figures d'acció, els jocs de construcció i els de taula, que han patit una revifada arran del canvi d'hàbits que ha suposat el confinament.