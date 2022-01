Els restaurants podran obrir mitja hora més la nit de Cap d'Any

Les restriccions han desanimat les previsions "ambicioses" que tenia l'hostaleria. De celebrar la nit de Cap d'Any amb grans sopars i balls fins a la matinada han passat a esdeveniments al 50% d'aforament que han d'acabar a la 1 h. La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals calcula que les pèrdues seran de 90 milions d'euros al conjunt de Catalunya. Dins la limitació del 50%, però, la patronal creu que s'ompliran bona part de les places disponibles.

Fins aquest dijous, la previsió era que els establiments haguessin de tancar a les 00.30 h en plena celebració de Cap d'Any. Una norma que la patronal demanava flexibilitzar fins a la 1 h perquè els clients poguessin celebrar mínimament la benvinguda al 2022 "i no haver de marxar ràpidament just després de les campanades". Finalment, la Generalitat hi ha accedit.

Molts restaurants han apostat pel menjar per emportar per adaptar-se a les noves circumstàncies marcades per a Cap d'Any. Inclús aquells amb estrelles Michelin han optat per alternatives com el menjar "take away" per evitar abaixar la persiana en una nit tan important de l'any com aquesta.

Les cases rurals, l'opció preferida dels catalans per Cap d'Any El sector turístic tenia bones expectatives inicials respecte a l'ocupació per a Nadal i Cap d'Any. Després d'uns mesos secs quant a reserves, els hotelers tenien esperances en poder assolir una bona ocupació per aquestes dates. Però les noves mesures sanitàries contra la covid aprovades en els últims dies han afectat especialment els hotels. Un 30% dels establiments seguiran tancats i les reserves han caigut fins al 35 o el 40% d'ocupació a ciutats com Barcelona. 01.45 min Les restriccions canvien els plans de cara a Cap d'Any En el cas de les cases rurals, s'han convertit en una de les opcions escollides. El sector té bones previsions malgrat les anul·lacions que han patit els últims dies per la limitació de reunions de 10 persones. Aquestes cancel·lacions les han compensat amb reserves de famílies més reduïdes. De fet, les previsions d'ocupació de les cases rurals per aquest Cap d'Any són d'un 87 %, 30 punts més que l'any passat. Quines restriccions hi haurà aquest Nadal a Catalunya?

Hotels plens els darrers anys La xifra d'ocupació dels hotels aquest Nadal és molt més baixa de la que s'esperava, en prou feines del 40% a Barcelona segons les dades del Gremi d'Hotels. A més, dista molt de la d'anys anteriors quan els hotels havien de penjar el cartell de "complet". El 2017, durant els dies previs a Cap d'Any, els allotjaments barcelonins van comptar amb una ocupació superior al 77%. L'any següent, el 2018, una ocupació del 85 % de mitjana durant les nits del 29 i 30 de desembre, a més del ple de la nit del 31. L'última nit de l'any abans de l'arribada de la pandèmia, els hotels de Barcelona van obtenir una ocupació mitjana del 80%. 01.20 min Els hotels de Barcelona registren baixes reserves per Cap d'Any | Àlex Cabrera

El Berguedà perd la meitat de les reserves Les cancel·lacions de reserves han estat el principal efecte de les restriccions en el sector del turisme rural. Les cases rurals al Berguedà, per exemple, normalment tenen les places completes abans d'acabar l'any. Aquest any ha sigut diferent. El president de l'Associació de Turisme Rural del Berguedà, Oriol Baños, ha assegurat que les darreres restriccions han fet anul·lar moltes reserves. "Moltes de les cases que tenim són de més de 12 persones i s'han anul·lat moltes cases senceres. La gent té por. De tenir totes les cases plenes per Cap d'Any, estem baixant a la meitat", ha afirmat. En molts casos, les cancel·lacions s'han vist contrarestades per noves reserves fetes per famílies més reduïdes. També perquè molts propietaris s'han vist obligats a rebaixar els preus per aconseguir una reserva d'última hora.