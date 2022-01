Miquel Pueyo no supera la moció de confiança dels pressupostos

L'alcalde de Lleida, el republicà Miquel Pueyo, que governa en minoria amb Junts, no ha superat aquest dilluns la qüestió de confiança per aprovar els pressupostos per l'any que ve. Ara tots els grups de l'oposició tenen un mes per posar-se d'acord, trobar un candidat alternatiu i presentar una moció de censura contra Pueyo. Si no ho aconsegueixen els comptes de la Paeria s'aprovaran automàticament.

Termini d'un mes per presentar una moció de censura La votació ha comptat amb els 12 vots a favor de l'equip de govern, ERC i Junts, amb l'abstenció del Comú de Lleida, el seu soci de govern fins al juliol, i els vots en contra del PSC, el PP i els regidors no adscrits. Pueyo ha lamentat que blocar els pressupostos "en un any com aquest és una autèntica temeritat, és un impacte a la línia de flotació i de l'economia i la societat lleidatana". “��️ L'alcalde de #Lleida no supera la moció de confiança dels pressupostos de 2022.



