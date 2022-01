El 2021 hem vist traspassar moltes persones que han estat referents a Catalunya. Desgraciadament, a les acaballes de l'any hem d'afegir el nom de Lluís Raluy Tomàs. Nascut a Sant Adrià de Besòs, va continuar la nissaga familiar del circ clàssic, com a director i formador de nous artistes. A la pista feia de pallasso, però a més, escrivia llibres, componia música i tenia passió per les matemàtiques. Ha mort als 79 anys.

Figures que recordem amb l'arxiu

En començar l'any ens va deixar Tom Roca, amb només 67 anys. Humorista gràfic i guionista, va fundar la revista El jueves i va col·laborar a d'altres publicacions com en Por favor, El Papus i El Periódico de Catalunya. El vam recordar amb el programa Peligrosamente juntas.

El dia de Sant Joan, 24 de juny, va morir el polític, escriptor i editor Xavier Folch. Va ser en el moviment antifranquista des de primera hora: va participar a la Tancada d'Intel·lectuals a Montserrat de 1970, a la constitució l'any següent de l'Assemblea de Catalunya, de la que se n'han complert 50 anys. El 1973 va passar tres mesos a la pressó. Va ser el segon director de l'Institut Ramon Llull i entre 1980 i 1984, diputat al Parlament de Catalunya. Al programa Literal, que presentava i dirigia Raimon, ens va parlar de les novetats acabades de publicar.

25.39 min Arxiu TVE Catalunya - Literal - Martí de Riquer, Xavier Folch, Iñaki Solozabal

L'escriptor Joan Margarit, nascut a Sanaüja, a la Segarra, va morir el 16 de febrer a Sant Just Desvern. Vivia en aquesta ciutat des del 1975 i també hi tenia el seu estudi. Era també arquitecte i professor d'Universitat. La seva obra poètica, que va començar a publicar el 1963, es va traduir a l'anglès, l'alemany, el rus, l'hebreu, el portuguès i l'euskera. Va perdre la vida malalt de càncer.

El compositor manresà Josep Maria Mestres Quadreny va morir a Barcelona el 18 de gener. El seu esperit de renovació permanent el va fer interessar-se per la música en constant evolució. Va ser el primer a composar música amb un ordinador com a únic instrument. Amb 91 anys, a més de les seves partitures ens va deixar l'exemple de viure l'art com un fet transversal.

A Riqui Sabatés se'l va emportar un càncer als 66 anys contra el que havia lluitat durant molt de temps. Guitarrista de gran prestigi, va ser mestre i fundador del Taller de Músics. El vam recordar amb programes de TVE Catalunya com Tinc Una Idea i també en un enregistrament del grup Casavella a l'espai Temps de Cançons, de ben jove.

Qualsevol mort ens impacta, però sobretot la d'una persona jove. El cantant Àlex Casademunt va perdre la vida als 39 anys a la carretera, quan tornava cap a casa la nit del 2 de març. Nascut a Vilassar de Mar va ser a la primera edició d'Operación Triunfo i va aconseguir ser cantant, actor i presentador de televisió. Deixava una nena petita, la Bruna, i el cor trencat a la seva família, els amics, als companys de televisió i els seus seguidors. De l'arxiu vam rescatar una llarga entrevista inèdita amb ell.

El dilluns 4 d'octubre moria el director de cinema Josep Maria Forn. Va dur a terme centenars de produccions, els primers anys molt vigilat per la censura. Forn va fundar l'Institut de Cinema Català. Tenia 93 anys i una de les seves grans pel·lícules va ser Companys, procés a Catalunya. Ell mateix ens explicava com afrontava la filmació d'aquesta cinta històrica en un dels exteriors.

En començar el mes de desembre, el dia 9, ens sobta la pèrdua de Ramon Muntaner, que als 71 anys ha patit un atac de cor. Muntaner va ser una figura destacada del moviment de la Nova Cançó, va dedicar tota la vida a la música i ens ha deixat tonades meravelloses que ens permeten cantar els versos dels grans poetes catalans.