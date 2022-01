En 2007, el año de creación del iPhone, de la muerte de Bergman y del Nobel para Doris Lessing, nació en La 2 un programa dedicado a la literatura. Página Dos tuvo desde el principio un objetivo claro: fomentar la pasión por la lectura abordando todos los puntos de vista posibles: nuevos géneros, editoriales independientes, autores jóvenes y también consagrados, voces desde los márgenes, homenajes, bombazos inesperados, reivindicación de nombres olvidados…

Para ello, el equipo apostó por un formato diferente que escapaba de la uniformidad de un plató. Si los libros tienen la capacidad de llevarnos a un mundo distinto, Página Dos debía poder replicar esa ilusión escapista a través de viajes y localizaciones curiosas y evocadoras. Una temática semanal de fondo y una muy cuidada banda sonora completan la identidad de un programa líquido, sin secciones fijas, que sorprende al espectador cada semana.

Óscar López destaca siempre la imprescindible labor de equipo, un equipo (por cierto) muy lector, como no podría ser de otra manera. «Cuando echo la vista atrás y recuerdo estas quince temporadas, me cuesta mucho destacar algo por encima del resto. Lo primero que me viene a la cabeza son todos los compañeros que han pasado por el programa a lo largo de estos años, en cómo ayudaron a que este programa fuera creciendo mes a mes. Página Dos es un programa de libros que exige mucho esfuerzo, ya lo sabéis bien los que sois seguidores habituales, y es imposible sacarlo adelante sin la entrega de todos sus miembros.»

En un reportaje del programa de esta semana Óscar recordaba a algunos de los autores escurridizos a los que aún no se ha podido entrevistar, como Stephen King, Yasmina Reza, Murakami, Pynchon, Ferrante, J. K. Rowling o Sally Rooney. Pero, por supuesto, se siente afortunado de todo el talento que ha entrevistado a lo largo de esta década y pico, incluidos cinco premios Nobel: Vargas Llosa, Le Clézio, Pamuk, Saramago y Aleksiévich.

«Agradecemos mucho la generosidad de todos los escritores que aceptaron participar y que entraron sin problemas en la dinámica del programa. Y no siempre fue fácil. Pienso por ejemplo en Valeria Luiselli, que fue entrevistada en un parking casi a oscuras cuando sufre de claustrofobia, en Roberto Saviano rodeado de ocho guardaespaldas o en Asa Larsson, que aceptó rodar a -15º C. en un hotel de hielo en pleno Círculo Polar Ártico. Y, cómo no, destacar a aquellos escritores hoy consagrados que se estrenaron en Página Dos concediendo su primera entrevista, como Dolores Redondo en pleno Valle de Baztán o Jesús Carrasco en un paraje perdido para hablar de Intemperie.»

La popularidad de Página Dos en las redes sociales ha crecido en paralelo a su trayectoria, y hoy el programa suma más de 120.000 seguidores. «Estos quince años no serían posibles sin la complicidad del espectador. Una complicidad que hemos sentido semana tras semana y que nos ha permitido recibir opiniones, críticas y mucho entusiasmo. Nos sentimos orgullosos de haber logrado crear una comunidad lectora activa, entusiasta y también reivindicativa. Porque nos encanta leer, compartir nuestras lecturas y porque en los libros siempre encontramos consuelo y felicidad. Así que muchas gracias por vuestra compañía. Y ojalá que esta relación dure por los libros de los libros».