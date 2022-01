El portaveu adjunt de VOX al Parlament, Antonio Gallego, ha demanat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola si l'Executiu català no acata la sentència del castellà a l'escola: "Si segueixen en aquesta rebel·lia, s'ha d'intervenir". En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, explica que Vox respecta la Constitució "mentre segueixi vigent" encara que VOX vulgui eliminar les autonomies: "El meu anhel és eliminar les autonomies, ara bé, donaré un cop d'estat amb Junts i ERC? Doncs no".

Antonio Gallego ha acusat el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero , d'"abusar" de les seves amistats i relacions personals per fer carrera dins el cos: " El separatisme el va encimbellar com una gran icona de la seguretat i el mateix independentisme el va "matar" quan va declarar que tenien un pla per detenir Puigdemont ". El portaveu de Vox també ha dit amb relació al cos policial català que pensen que s'haurien d'integrar a la Policia Nacional o a la Guàrdia Civil : "Mentre existeixi aquest model el respectarem ".

"Va ser un error de joventut"

Amb relació al seu passat com a integrant d'una llista electoral de Convergència i Unió, Antonio Gallego explica que va participar en unes llistes de CiU al Prat per fer-li un favor personal a un amic "Allò va ser una ajuda personal a un amic perquè no tenia prou gent per emplenar la llista, va ser un error de joventut.