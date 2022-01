El diputat del Parlament per la CUP-CC, Carles Riera, ha criticat els pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2022 i l'enfocament de la legislatura. Riera diu que cal un canvi en l'orientació de l'economia, però el Govern de Pere Aragonès aposta pels motors clàssics de la sociovergència: "El Sr. Puigneró pidola l'ampliació de l'aeroport i Aragonès una taula de diàleg que no va enlloc". En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb la Gemma Nierga, el diputat de la CUP diu que el Govern el que s'ha apartat de l'acord d'investidura: "Diuen que som el soci preferent, però no ho practiquen".

Cal una "revolta democràtica" Amb relació al Govern de Pere Aragonès, el líder de la CUP al Parlament critica la inacció de l'executiu català a favor d'un referèndum: "No hi ha cap iniciativa a l'agenda per avançar cap a l'autodeterminació" i diu que només una "revolta democràtica" amb una mobilització permanent i una vaga general crearan les condicions per forçar l'autodeterminació i l'amnistia. “☕ Carles Riera diu que una revolta democràtica, un estat "mobilització permanent" i la "vaga general" crearan les condicions per forçar l'autodeterminació i l'amnistia | @carlesral @cupnacional



Carles Riera demana "treure èpica" als canvis que els Comuns han aportat als pressupostos catalans i els retreu que només ha estat "un canvi de cromos i cadires". Riera diu que l'acord és només un intercanvi per aprovar els pressupostos de l'ajuntament de Barcelona i apropar els de l'Estat i que no s'han aturat cap dels macroprojectes en referència a Hard Rock o els Jocs Olímpics d'hivern.



"Cambray ha d'aplicar 'de debò' la immersió" Carles Riera reclama al conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray, que apliqui "de debò" la immersió lingüística i es pregunta per què es reclama més castellà en un moment en què el català està en regressió. El diputat de la CUP assegura que es vol trencar la nostra societat en dues comunitats: "La inspecció ha d'actuar amb claredat, hi ha d'haver més recursos pels docents i protecció jurídica als equips directius". Riera ha descartat la proposta de Laura Borràs perquè el conseller d'Educació prengui la direcció de l'escola de Canet: "Que Laura Borràs reclami el que els governs anteriors no han assumit, em sembla contradictori". “☕ Carles Riera reclama al conseller d'Educació @JosepGCambray que apliqui "de debò" la immersió lingüística al sistema | @carlesral @cupnacional



"És un moment de desànim" El líder de la CUP al Parlament reconeix que l'independentisme està passant per un moment de desànim perquè hi ha hagut moltes expectatives frustrades, perquè la repressió ha sigut dura i continua i afegeix que la pandèmia acumula decepció. Riera també critica que l'acció de govern de l'executiu de Pere Aragonès és decebedora: "La pràctica política del govern de la majoria independentista també és decebedora". “☕ Carles Riera reconeix que l'independentisme està passant per un moment de desànim | @carlesral @cupnacional



