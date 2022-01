Josep Bou: "Vox és difícil d'explicar. No seré el candidat"

El president del Partit Popular a l'ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha assegurat que VOX el va sondejar per ser el seu alcaldable a Barcelona el 2023, però ho descarta: "Vox és difícil d'explicar, és molt difícil per a un empresari estar a VOX". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Bou diu que l'estratègia de VOX o del Partit Popular mai serà guanyadora a Catalunya: "Feijóo ho ha entès a Galícia. L’estratègia de Vox no serà mai guanyadora a Catalunya, la nostra potser tampoc".

"M'estic desfent, m'estic deixant la pell" El líder dels populars la capital catalana demana celeritat per escollir ja, qui serà el candidat a les municipals: "Seria un error no dir aviat qui serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona". Afegeix que ell s'hi està "deixant la pell" i que encara "no ho sap ningú" qui serà el candidat dels populars el 2023: "Si jo vaig creixent i soc la cara visible, seria un error no dir-ho ben aviat i que entréssim a campanya i que sigui un altre".



@josebouvila creu que seria un error no dir aviat qui serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona



"S'ha de respectar la llibertat per parlar la llengua que es vulgui" Josep Bou diu coincidir en el fons del discurs dels populars sobre la llengua, però no en les formes com l'ús d'expressions com "l'apartheid o el nazisme" d'alguns líders del PP. @josebouvila diu que està d'acord amb el fons de les paraules de Casado sobre l'"apartheid lingüístic", però reconeix que ho diria d'una altra manera



El líder del Partit Popular a l'ajuntament de Barcelona defensa que la llengua no es pot ni prohibir ni imposar: "Hem d'anar pel camí del mig. S'ha de respectar la llibertat per parlar la llengua que es vulgui".