L'exdiputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, considera que el Govern de la Generalitat hauria d'incomplir la resolució que obliga a impartir un 25% de les classes en castellà perquè, assegura, suposaria acabar el model d'immersió lingüística: "Si el govern d'Espanya demana l'execució, el govern de Catalunya haurà de decidir, jo sincerament crec que no complir-la, no executar-la".

@JoanTarda diu que, si el govern espanyol demana l'execució de la sentència del castellà a l'escola, el Govern ha de decidir no executar-la. "Assumeixo la contradicció que m'obliga la magnitud del que ens hi juguem".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4 amb Gemma Nierga, Tardà recorda que des de l'any 2005 hi ha hagut una vuitantena de sentències "individuals" i que "els jutges han anat collant més". L'exdiputat d'ERC diu que ara el que "està en joc" és la immersió lingüística.

"El poder judicial estigui segrestat per la ultradreta"

Joan Tardà ha defensat que la majoria de magistrats estan molt arrenglerats als sectors més conservadors del PP i Vox: "Aquesta democràcia, hauria de mirar-se al mirall, és vergonyós viure en un Estat on el poder judicial estigui segrestat per la ultradreta". Tardà ha afirmat que "no li sembla cap ximpleria" la decisió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de no retirar l'acte de diputat a Pau Juvillà fins que no hi hagi sentència ferma.